Nicolás Maduro fue vinculado con cárteles mexicanos, ¿cuáles son?

La captura de Nicolás Maduro ha destapado una serie de posibles nexos del dictador con el crimen organizado mexicano. El presidente de Venezuela, de acuerdo con acusaciones judiciales de Estados Unidos, tendría supuestos vínculos con cárteles de México .

La acusación formal del gobierno estadunidense imputó a Nicolás Maduro; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia de Venezuela; Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del presidente venezolano, y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario.

Nicolás Maduro habría ayudado a narcotraficantes con pasaportes

La acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York señala que por más de 25 años, los acusados abusaron “de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones” para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump acusó que Nicolás Maduro transportó cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas.

No solo, sino que incluso proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela.

30 años de prisión por un WhatsApp: Terror en Venezuela donde tu celular es tu sentencia

¿Qué cárteles mexicanos tendrían nexos con Nicolás Maduro?

La acusación formal revela que en diversas ocasiones, cerca de 1999, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, se asociaron con narcoterroristas.

Entre ellos, con personas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presunto vínculo también se extendió con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, organizaciones criminales en México. Asimismo, con el Tren de Aragua, incluyendo al líder de este, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, de acuerdo con el documento publicado por Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos.

“Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos en toda la región, para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, se lee en el documento.

UNSEALED INDICTMENT



Thank you US Attorney Jay Claytonhttps://t.co/2URgPKQ25k — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

¿De qué acusaron a Nicolás Maduro? Cargos que enfrentará en EU

La captura de Nicolás Maduro se dio a conocer luego de la serie de explosiones registradas en la madrugada de este 3 de enero de 2026 en Caracas . El gobierno de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por los siguientes delitos:



Conspiración de narcoterrorismo

Estados Unidos acusa a Maduro y a miembros de su círculo cercano de liderar una red criminal conocida como el Cártel de los Soles, vinculada con el tráfico internacional de cocaína hacia el país del norte.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

La Fiscalía de Estados Unidos también le imputa cargos relacionados con la posesión de armas de uso restringido

