ÚLTIMA HORA: Reportan explosiones en Caracas, Venezuela | VIDEOS

Esta madrugada medios internacionales reportan varias explosiones en Caracas, Venezuela . En la zona también se ha registrado la presencia de varias explosiones .

En redes sociales se han comenzado a difundir las primeras imágenes de la situación, mostrando el momento en que en algunas zonas de la ciudad se observa fuego y columnas de humo.

🚨 Se reportan explosiones y sobrevuelo de aviones esta noche en Caracas, Venezuela pic.twitter.com/VlQxl98eJf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 3, 2026

¿Qué está pasando en Caracas, Venezuela hoy 3 de enero de 2026?

La agencia Reuters reportó que en la zona se registró la presencia de aviones, fuertes ruidos y al menos una columna de humo que se escuchaban y veían en la capital de Venezuela, y la zona sur de la ciudad, cerca de una importante base militar, estaba sin electricidad.

De acuerdo con CNN, equipo de la cadena de noticias presenció varias explosiones y reportó que varias zonas se quedaron sin electricidad. Los reportes indican que la primera explosión ocurrió aproximadamente a las 01:50 am, hora local.

🚨 Circulan videos de aeronaves y explosiones en distintos puntos de Caracas, Venezuela pic.twitter.com/9oQG6GgU99 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 3, 2026

NTN24 Venezuela reportó lo que sería parte de un ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas.

#URGENTE Nos hacen llegar este video de lo que sería parte del ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas. pic.twitter.com/SaOWhnXs4U — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X y escribió:

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato".

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

¿Estados Unidos atacó a Venezuela? Gobierno responde

En un comunicado, el gobierno de Venezuela acusó una agresión militar perpetrada por Estados Unidos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El ataque, señaló, busca "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación".

"El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas", informó.

Asimismo dio a conocer que "ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

Trump ordenó bloqueo petrolero total contra Venezuela

Trump y las operaciones terrestres sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido repetidamente operaciones terrestres en Venezuela, en medio de los esfuerzos para presionar al presidente Nicolás Maduro para que deje el cargo .

Entre ello, sanciones ampliadas, una mayor presencia militar estadounidense en la región y más de dos docenas de ataques a buques presuntamente involucrados en el tráfico de drogas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe.

Hasta ahora el Pentágono no se ha pronunciado al respecto sobre las explosiones que la prensa internacional ha documentado.

Con información de CNN y Reuters