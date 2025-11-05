“Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos”: la frase de Nicolás Maduro que desata las burlas

Durante un acto transmitido por la televisión estatal de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro volvió a acaparar titulares internacionales luego de lanzar una nueva declaración acerca de su “popularidad”. En tono relajado y en aparente broma, aseguró que “ahorita en Estados Unidos, soy más famoso que Taylor Swift”, y ya entrado sus declaraciones, también dijo que también supera en fama a Karol G y Bad Bunny.

Estas declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales en donde generaron todo tipo de reacciones, que fueron desde las críticas y burlas, hasta algunos memes que comparan la imagen del mandatario con las superestrellas de la música.

VIDEO: 🇻🇪 Maduro says he is 'more famous than Taylor Swift' due to US media attention



Venezuelan President Nicolas Maduro jokes on state TV that he is "more famous" than artists Taylor Swift and Bad Bunny because of the media coverage he receives in the United States over its… pic.twitter.com/6Qu76zCvUN — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025

¿Por qué dijo Maduro que es más famoso que Taylor Swift?

Cabe decir que su comentario se produjo durante una transmisión oficial en la que el mandatario venezolano hablaba acerca de la atención internacional que recibe su gobierno.

Entre risas, Maduro comentó que “los ojos del mundo están sobre Venezuela”, calificando a su país como un “ejemplo de dignidad y paz” frente a las potencias extranjeras. En ese contexto, lanzó la frase que encendió las redes: “ahorita en Estados Unidos, yo soy más famoso que Taylor Swift”.

El dictador venezolano no detalló si su comentario tenía un trasfondo político o si solamente se trataba de una broma improvisada, pero sus palabras llegan justo cuando las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, se intensifican.

Tensión con Estados Unidos y despliegue militar en el Caribe

Las declaraciones de Maduro suceden en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Mar Caribe, una medida que Caracas ha interpretado como una muestra de presión política. Maduro señaló que “Venezuela está en la mira del imperio”, y reiteró que su administración mantendrá la “soberanía nacional por encima de cualquier amenaza”.

Los expertos señalan que este tipo de comentarios suelen formar parte del discurso nacionalista de Maduro, en busca de reforzar su imagen frente a sus simpatizantes, mientras Estados Unidos mantiene sanciones económicas y presiones diplomáticas sobre su gobierno.

En cuestión de horas, la frase “Maduro más famoso que Taylor Swift” se convirtió en tendencia en “X”, antes Twitter y TikTok, en donde usuarios publicaron videos y memes comparando la gira mundial de la cantante con las apariciones televisivas del mandatario. Algunos de los usuarios señalaron que “The Eras Tour tendrá que invitar a Maduro al escenario”, mientras otros señalaron que “la fama no siempre es algo positivo”.

De acuerdo con analistas en comunicación política, Maduro busca proyectar confianza, además de control, incluso en momentos de tensión internacional; sin embargo, su declaración también puede interpretarse como una estrategia para desviar la atención de los problemas internos, como la crisis económica, la inflación y la migración masiva que sigue afectando a millones de venezolanos.

