Revelan la lista de exigencias de Maduro a Trump para dejar el poder: así fue su llamada secreta

El dictador venezolano Nicolás Maduro se quedó sin margen de negociación para abandonar el poder luego de una breve llamada “secreta” con el mandatario estadounidense Donald Trump, realizada durante la pasada jornada del 21 de noviembre, según confirmaron cuatro fuentes con conocimiento directo de la conversación que duró menos de 15 minutos, marcó un punto de no retorno para el dictador venezolano, quien buscaba un salvoconducto garantizado por Estados Unidos; sin embargo, trascendió que Trump rechazó exigencias de Maduro.

Cabe decir que la llamada sucedió en un contexto de máxima presión por parte de Washington que recientemente ha efectuado operaciones contra presuntas rutas de narcotráfico en el Caribe, advertencias de operaciones militares terrestres, además de la designación del Cartel de los Soles, que incluye a altos funcionarios venezolanos y, según Estados Unidos, al propio Maduro, como una organización terrorista extranjera.

Maduro rechaza todas las acusaciones y afirma que se trata de un intento de “cambio de régimen” para controlar los recursos naturales del país, como el petróleo.

¿Qué pidió Maduro a Trump para abandonar Venezuela? Lista completa de exigencias

Según tres de las fuentes consultadas por agencias internacionales, Maduro solicitó:

Amnistía total para él y su familia

Eliminación completa de sanciones estadounidenses en su contra

Archivo del caso abierto en la Corte Penal Internacional (CPI).

Retiro de sanciones para más de 100 funcionarios venezolanos

Que Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino hasta nuevas elecciones.

Cabe señalar que varios de los funcionarios venezolanos están acusados por Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos, corrupción o narcotráfico. La mayoría de estas peticiones fueron rechazadas por Donald Trump, aunque le concedió a Maduro una semana para abandonar Venezuela hacia el destino que eligiera junto con su familia. Ese plazo venció el viernes siguiente.

Fuentes citadas por Reuters confirmaron que, al expirar el salvoconducto, Trump ordenó cerrar el espacio aéreo venezolano el sábado, dificultando cualquier intento de salida negociada. El presidente estadounidense reconoció el domingo que habló con Maduro, pero evitó ofrecer mayores detalles.

La Casa Blanca no ha aclarado si aún existe la posibilidad de un acuerdo, pero funcionarios estadounidenses admiten que persisten desacuerdos importantes sobre condiciones y garantías.

Cierre de la Corte Penal Internacional en Caracas

La Corte Penal Internacional (CPI) informó que cerrará su oficina en Venezuela, el organismo tomó esta decisión por la falta de cooperación de parte del régimen de Nicolás Maduro por investigar crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar que el año pasado, la CPI se instaló en Caracas ante la solicitud de varias naciones sudamericanas para que se investigaran presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura en Venezuela.

¿Qué sigue para Maduro en Venezuela?

Con una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, y 25 millones por otros altos funcionarios, su margen de acción es cada vez menor. El gobierno venezolano ya solicitó otra llamada con Trump, pero aún no hay respuesta; ¿es posible una transición negociada o se encamina Venezuela a un escenario más incierto?