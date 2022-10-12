Reforma del PRI sobre Fuerzas Armadas tuvo apoyo presidencial: Segob

Tras asegurar que el país bien vale un buen acuerdo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) , Adán Augusto López, reconoció que la propuesta PRI para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028, fue producto del respaldo de Morena, y del apoyo del Presidente López Obrador.

Al reunirse con diputados de Morena, PT y Partido Verde dijo que el presidente le dio la responsabilidad de la negociación de la reforma priista, la cual calificó como un buen acuerdo.

"Es un acuerdo político que le va a permitir al Gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidad la gobernabilidad que el país requiere, por sobretodo que requiere el gobierno del Presidente López Obrador en el ultimo tramo de su sexenio, por eso quise venir a pediles de la manera más humilde posible que ayuden al Presidente", aseguró Adán Augusto López.

Reveló que la propuesta priista fue planteada en primera instancia al coordinador de Morena Ignacio Mier, quien a su vez lo buscó y el como secretario de Gobernación se planteó al Jefe del Ejecutivo.

Adán Augusto López sostuvo que el acuerdo político con el PRI va más allá de una reforma constitucional, por lo que adelantó que buscarán ir por una reforma energética y electoral.

Durante el encuentro confío en que en esta ocasión se obtengan más votos en la Cámara de Diputados para concretar la reforma.

Adán Augusto López anunció que, una vez aprobada la reforma para ampliar la presencia del Ejercito y la Marina en tareas de seguridad pública, recorrerá los congresos locales para hacer labor de convencimiento a fin de que el constituyente le dé su respaldo.

Titular de Segob, Adán Augusto López se reúne con diputados

Previo a que la Cámara de Diputados discuta y someta a votación la reforma que amplia hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hace labor para garantizar la aprobación de los cambios propuestos en la minuta del Senado.

Se reúne en la Cámara de Diputados con legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde.