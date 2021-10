Niegan amparo a niña por dichos de López-Gatell sobre menores con cáncer

Ciudad de México.- Aunque reconoció que la salud de los niños no debe ser politizada, un juez federal rechazó amparar a una menor de edad contra las acusaciones del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien afirmó que la protesta falta de medicamentos contra el cáncer tenía tintes golpistas.

Sin embargo, en su sentencia el juzgador no descartó que la niña y su familia puedan acudir a otras vías para obtener una indemnización mediante la reparación integral del daño, por las declaraciones de López-Gatell durante una entrevista para la televisión pública.

Juzgador reprueba declaraciones de López-Gatell

“Te hago saber que repruebo sus manifestaciones, pues me parecen abiertamente discriminatorias por estar basadas en un tema de salud. Sin embargo, te cuento que los efectos reparadores de un amparo son muy limitados y, desgraciadamente, en este asunto no podría ordenar al subsecretario que te pague el daño moral”, explicó el juez.

En una sentencia con formato de lectura fácil el impartidor de justicia explicó a la niña que tampoco puede obligar al funcionario federal a que ofrezca una disculpa pública ni a que se abstenga en el futuro de exponer argumentos similares.

Sugiere juzgador a la demandante buscar otras vías legales

“No, y no porque no quiera, sino porque la Ley que rige al amparo, no lo permite, y yo debo obedecer la Ley. No obstante, tu mami y tu abogado están en aptitud de promover otros juicios, donde sí sería posible obtener una reparación integral para ti”, expuso.



Especial Fallo de juez en formato de lectura fácil, para explicar a una menor porqué no le concede amparo contra Gatell

Fue en junio pasado cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que el caso de la exigencia por escasez de medicamentos para niños con cáncer se debe a “un tipo de narrativas de golpe” que en los países latinoamericano muchas veces se traduce en una especie de “golpe de Estado”.