Niña que cayó del CETRAM Periférico sorpresivamente fue dada de alta; ¿por qué?

Un día de alegría terminó en tragedia. El pasado miércoles 18 de diciembre, la niña Dayana Romina, de cinco años de edad, cayó de una altura de más de siete metros en las escaleras eléctricas del Centro de Transferencia Modal Periférico (CETRAM) , en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, pues faltaba uno de los cristales de protección de las escaleras.

Este terrible acontecimiento pudo dejarla al borde de la muerte, pero, por fortuna, “solamente” le provocó fracturas en brazos, nariz y mandíbula; lesiones por las que arrastra una serie de operaciones que buscan su recuperación.

Luego de varias intervenciones por las que ha tenido que atravesar, la pequeña se muestra optimista y narra cómo es su proceso de recuperación, al tiempo en el que indica cuáles son los regalos que espera en estas fechas decembrinas. “Unos colores, unos plumones; le quiero pedir una pelota, burbujas y nada más”, explica la niña de cinco años, mientras detalla que durante su travesía por los hospitales su alimentación ha sido una dieta de: “gelatina, un sándwich, frijoles y como jugo”.

Familiares de Dayana Romina indican que no hay mucho que celebrar en Nochebuena y Navidad

Los familiares de la menor indican que, a pesar de lo mágico que pueden significar estas fechas, en esta Nochebuena y Navidad, no hay mucho que celebrar, pues lo importante es la salud de la pequeña.

“Es una niña bien alegre, pero bien. Nos alegra el día, siempre, anda de aquí para allá, corriendo y se acomide a todo; verla así nos parte el corazón. La verdad ya tenían preparado dónde iba a ser el evento y todo; sin embargo, en esta situación, todo se canceló. Ya ni humor tenemos de andar en fiestas”, explicó la abuela de la menor.

Tragedia en el #CETRAM: La historia de Dayanna Romina



Un trágico incidente ocurrió en #Iztapalapa, donde Dayanna Romina, una niña de 5 años, cayó de más de 7 metros tras la falta de un cristal de protección en las escaleras eléctricas de la estación #PeriféricoOriente

Dayana Romina sigue los tratamientos de los especialistas y disfruta del cobijo de sus familiares

Dayana Romina es una niña valiente que le hace frente a la adversidad, pues a pesar de que lleva dos cirugías en menos de seis días, y el próximo jueves será sometida a una tercera intervención, sigue los tratamientos de los especialistas y disfruta del cobijo que le brindan sus familiares.

“No pasé bien la noche porque estuve mala de mi brazo, no pude dormir bien. Mi abuela me dio jarabe y ya se me quitó el dolor”, explica la pequeña de cinco años, al tiempo en el que se muestra feliz por los peluches que le han llevado su tía Ana y su tío Raúl. Sin embargo, admite que extraña jugar como lo hacía antes del accidente, cuando su abuela la llevaba al parque, pues podía subir a los columpios y la resbaladilla.

La menor es dada de alta por dos días del hospital pediátrico de San Juan de Aragón: ¿Cuáles fueron los motivos?

Sorprendentemente, Dayana Romina fue dada de alta por dos días del hospital pediátrico de San Juan de Aragón."Yo platiqué con la directora y le dije que mejor yo me quedo aquí, no importan las fechas ni nada, yo quiero que mi hija esté muy muy bien”, detalló Jéssica Valdez, madre de la menor.

Posteriormente, en entrevista con Hechos AM, Jéssica Valdez indicó que la decisión por parte del hospital se debe a que buscan evitar que la pequeña se contagie de alguna enfermedad que pueda complicar su panorama de cara a la próxima operación.

Tras el incidente, las autoridades del gobierno, anunciaron que revisarán las condiciones de seguridad de cada uno de los Centros de Transferencia Modal. “Como dicen, después del niño ahogado, quieren tapar el pozo, algo así", sentenció la madre de Dayana Romina.