¡Terror en las escuelas de Afganistán! Ataques en dos provincias del país dejaron 80 niñas envenenadas

Cerca de 80 niñas envenenadas es el saldo de dos ataques separados en sus escuelas primarias en el norte de Afganistán, confirmó un funcionario local de educación.

Este atentado contras las niñas ocurrieron en las provincias de Sar-e-Pul y Sangcharak.

El Director del Departamento de Educación de Sangcharak, Mohammad Rahmani, dijo que fueron 60 niñas envenenadas en la escuela Naswan-e-Kabod Aab y otras 17 niñas envenenadas en la escuela Naswan-e-Faizabad.

Ambas escuelas primarias están cerca la una de la otra y fueron atacadas una tras otra. Trasladamos a los alumnos al hospital y ahora todos están bien. Mohammad Rahmani / Director del Departamento de Educación de Sangcharak

Por lo pronto, se desconoce cómo fueron las niñas envenenadas ni la naturaleza de sus heridas. Tampoco se dieron a conocer sus edades pero si dijeron que cursaban entre 1° y 6°.

Local sources in Sar-e Pol province have reported the poisoning of 75 female students and four female teachers in the Sancharak district of the province.



Sources say that these individuals have been poisoned since yesterday (3rd of June).



According to a source, initially 60… pic.twitter.com/toZMVMZwAj — Zan TV (@ZANTV) June 4, 2023

El fenómeno de los envenenamientos no solo lo padece Afganistán. Su vecino Irán también está sacudido por este fenómeno. El pasado noviembre, miles de estudiantes dijeron estar enfermos a causa de gases nocivos.

Este sería el primer ataque de este tipo producido desde que los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021. Desde entonces, han adelantado una ofensiva contra los derechos y libertades de las mujeres y niñas del país.

Por ejemplo, las niñas tienen prohibida la educación más allá del grado sexto, incluyendo la universidad. Además, las mujeres están vetadas para la mayoría de empleos y espacios públicos.

Fuentes locales dijeron que la persona que estaría detrás de este hecho atroz, tendría un "rencor personal". Para ello, le habría pagado a un tercero para cometer los ataques.

Antecedentes de niñas envenenadas en otros países

Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, se registraron 650 casos de niñas envenenadas en Irán. La causa fueron gases tóxicos por una ataque de hombres armados que intentaban forzar el cierre de varias escuelas del país.

En su momento, ninguna menor falleció pero si varias quedaron con secuelas respiratorias, mareos y fatigas.

El primer caso de niñas envenenadas ocurrió el 30 de noviembre de 2022 cuando 18 estudiantes fueron llevadas al hospital.

De ahí en adelante, 10 escuelas más fueron atacadas. A la fecha, las autoridades iraníes no han esclarecido lo sucedido.