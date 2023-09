¡Niño héroe! Salva la vida a joven que se convulsionaba en Nuevo León

Jonathan, tiene 11 años de edad y cursa el sexto año en la escuela primaria “Eutimio Cantú Cantú" en Apodaca, Nuevo León y hoy es considerado un héroe por sus compañeros, vecinos y familia.

En un día común, el niño de 11 años iba caminando a la tienda por un encargo de su abuela y detectó que la vida de una persona estaba en riesgo mientras pasaba por el parque de la colonia Valle Soleado.

Es el propio Jonathan quien recuerda lo ocurrido: “Un niño que estaba mal, convulsionando. Ahí decía botón de alerta para sentirte seguro... Vino una patrulla, pero también me puse en llamada con las demás patrullas”.

Dan reconocimiento a niño por salvar a otro menor

Esa es la palabra clave, con tan solo 11 años de edad y con el tiempo a cuestas activó el botón de alerta para salvar una vida, pero no solo eso se cercioró de que el afectado estuviera resguardado.

“Le dije a mi primo que me acompañara al botón de alerta y primero dejar a un adulto ahí cuidándolos... Fue mi reacción de la nada me puse a trabajar mi cerebro y dije no lo voy a dejar ahí solo y mejor le hablo a un adulto a un taxista que iba pasando y ya le voy a oprimir el botón”, relata el niño a Fuerza Informativa Azteca.

Pero todo tiene su recompensa y tras esta heroica acción, el menor recibió un reconocimiento por parte de Protección Civil del Estado de Nuevo León, y hoy es considerado un héroe.

Del niño que salvó, no volvió a saber nada, sin embargo afirma que la cultura de la prevención es fundamental para todos.