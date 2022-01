Hallan sin vida al niño José Jair, perdido en Comalcalco, Tabasco

José Jair no volverá a casa; el niño de 5 años reportado como desaparecido el 2 de enero en la ranchería Lázaro Cárdenas en Comalcalco, Tabasco, fue hallado sin vida.

Solo su foto, su mirada triste, sus sueños de infancia han quedado como recuerdo; tras siete días de búsqueda, el pequeño que soñaba con ver juntos a sus padres el fin de año, fue encontrado muerto por un grupo de pescadores.

Localizaron el cuerpo del pequeñito José Jair, estaba atrapado entre unos manglares del río de tránsito Tular y eso sorprendió porque en el mismo afluente se estuvo realizando la búsqueda durante siete días seguidos.

Su ebuelita lo recuerda con tristeza: “sí, estaba triste aquí en la sala y me abrazó mi niño, como que algo presentía”.

Hubo mal tiempo durante esos días y no se podía encontrar. José Jair vivía con sus abuelos desde que nació, pues su padre lo abandonó y su madre decidió regalarlo.

“El niño siempre me decía: ‘abuelita yo quiero ver a mi papá y abuelita yo quiero ver a mi papá’; y yo le decía, no hijo porque tú papá no sabemos dónde está". Por eso el día que desapareció se le vio triste y solo.

Lo recuerdan como un niño tranquilo, que buscaba cariño: “más que la verdad; cariño y atención”.

Trasladan cuerpo de José Jair a Villahermosa

Tras el rescate del cuerpo del pequeño, el Servicio Médico Forense lo trasladó a Villahermosa, Tabasco para practicarle estudios ante las dudas de los familiares sobre un posible homicidio.

“Si porque no encontraron las chanclas, en el lugar de los hechos dónde estaba el niño no encontraron las chanclas. Hay que llegar hasta las últimas, para ver qué fue lo que con el niño sucedió”, pide su familia.

La Fiscalía del Estado informó que en las próximas horas se harán actuaciones en el lugar de los hechos, como parte de las investigaciones para esclarecer lo sucedido con el pequeño.

El pequeño José Jair desapareció el 2 de enero luego de acudir a una fiesta en la que se rompieron piñatas.