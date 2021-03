Murió Isela Vega, actriz y productora de cine, a los 81 años

La actriz, productora y cineasta mexicana Isela Vega Durazo murió a los 81 años de edad, informaron sus familiares a través de redes sociales. Fue su sobrina, Brenda Vega quien mediante su cuenta de Facebook informó del fallecimiento d e la primera actriz.

“Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver, te amo aquí y allá ojalá te reciba tu amado Juanga con Mariachi así como te gustaba, dejas tu legado con nosotros, honraré tu vida el resto de mis días…. te amo”, escribió Brenda Vega.

Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto... Publicado por Brenda Vega en Martes, 9 de marzo de 2021

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) publicó en su cuenta de Twitter, un mensaje de condolencia y consideró la actriz como una “mujer transgresora de nuestro cine”.

Este es el mensaje difundido por el Imcine: “Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega. Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas”.

Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas.



Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega.



— IMCINE (@imcine) March 10, 2021

En tanto, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas /AMACC) hizo lo propio y en su cuenta de Twitter despidió a la actriz mexicana, consierada en se época como una de lals mujeres más bellas del país y revolucionaria creadora.

“La AMACC lamenta profundamente el fallecimiento de la actriz Isela Vega, ganadora de 5 premios Ariel, incluyendo uno de Oro 2017 en reconocimiento a su trayectoria en cine. Sin duda una figura que se quedará por siempre en nuestra memoria fílmica y en nuestros corazones”, escribió.

— AMACC (@AcademiaCineMx) March 10, 2021

En abril de 2017, Vega Durazo ganó el Ariel de Oro por su trayectoria, que le concedió la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En 1984 ganó el Ariel a mejor actriz por La viuda negra; en el 2000 por La ley de Herodes; en el 2007 por Fuera del cielo y en 2015 por Las horas contigo, de la directora Catalina Aguilar Mastretta.

¿Quién era Isela Vega?

Isela Vega nació el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora y tuvo una larga carrera en el cine y televisión mexicanas durante décadas y en diversos género.

Inició su carrera a los 18 años de edad luego de haber sido elegida como princesa del carnaval de Hermosillo, Sonora lo que la llevó al mundo del modelaje, viajó a Estados Unidos en donde aprendió inglés y diseño de modas.

Cuando regresó a México estudió actuación en la academia del famoso Seki Sano, quien formó a varios actores y actrices de su generación.

Además, incursionó en la música como cantante, en los míticos cabarets de la ciudad de México de los años cincuenta, como el Impala del Hotel Regis, el Hilton y el Terraza casino.

En 1960 realizó su primera participación fílmica, en la cinta Verano violento, con Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo.

Entre las películas más famosas en las que participó se encuentran El Infierno, La Viuda Negra, La Ley de Herodes y Don Juan 67, aunque en total participó en 130 películas por las que fue reconocida.

Isela Vega fue la primera mujer latinoamericana que apareció en la revista Playboy en 1974 y participó en el cine estadounidense, con un papel en el filme The deadly trackers (Con furia en la sangre).

Entre sus trabajaos más recientes destacan su participación en la segunda temporada de la serie La casa de las flores de la plataforma Netflix, donde encarnó a la abuela Victoria.

En e año 1996, la compositora de origen argentino, Liliana Felipe le rindió un homenaje musical al componer para ella una canción interpretada porEugenia León en el disco “Que devuelvan”.

En 2017, en la ceremonia de los Premios Ariel, que la reconoció con el premio de Oro por su amplia trayectoria declaró: “Soy feliz y no me quejo de nada, es una maravilla mi trabajo, lo he disfrutado”.

