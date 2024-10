Edificio a punto de colapsar en Naucalpan no puede ser demolido; vecinos temen que se desplome

Autoridades determinaron que no podrá ser demolido el edificio que está en riesgo de colapso en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Mientras tanto, los habitantes viven entre la angustia y la incertidumbre.

El edificio de cuatro pisos que corre el riesgo de desplomarse en Naucalpan, no será demolido. La construcción de 30 años de antigüedad podría derrumbarse en cualquier momento, lo que representaría un riesgo para el personal, aseguró Protección Civil municipal.

¿Por qué no puede ser demolido el edificio en Naucalpan?

“La cuestión de la cimentación ya presenta daños, daños muy severos, el cual ya de un momento a otro puede colapsar, no podemos hacer, ahorita intervenir para nosotros llevar a cabo una demolición o controlada, ¿por qué?, por qué una, es arriesgar al personal, se requiere maquinaria especializada para llevar a cabo ello, no se cuenta”, dijo Moisés Martínez, de Protección Civil de Naucalpan.

El deslave en la parte de los cimientos continúa, también los ruidos que indican su debilidad. “No (estamos tranquilos), porque nosotros somos uno de los afectados que viven en medio, abajo, entonces pues, no, tenemos que estar aquí al pendiente”, señaló Adriana López, una de las afectadas.

Las casas aledañas permanecen desalojadas y la zona acordonada. “Preocupan los tanques de gas, pero más el estacionario. Pues toda la gente no puede regresar a sus casas, todas sus pertenencias, sacaron lo más que pudieron, pero personales, pero ahí están todos sus muebles y todo ahí está dentro”, indicó José Olivas, habitante.

A la zona ha llegado gente de buen corazón para repartir tamales, atole y también personas que traen despensa para todos aquellos que fueron desalojados.

Suspenden clases en escuelas cercanas a edificio en Naucalpan

Las autoridades permanecen atentas durante las 24 horas del día , mientras que las clases en escuelas vecinas fueron suspendidas.

“Es desgastante, queremos que se haga algo, no (...) ya queremos que esto se arregle, porque ya no sabemos qué hacer, no, es mucha la preocupación para nosotros que vivimos ahí y luego queremos que venga el dueño, que dé la cara”, dijo Adriana López.