“No vamos a ser parte de su tómbola ni de la convocatoria”, acusan los senadores PAN

El senador Ricardo Anaya explicó que la oposición ha sido consistente en rechazar la elección de jueces magistrados y ministros, por lo que sabiendo que hay suspensiones judiciales sobre el asunto, se negaron a dar la firma los integrantes de la Mesa Directiva del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para emitir la convocatoria de esta elección que se llevaría a cabo el primero de junio de 2025.

“Nosotros sostenemos que es tomar llamada Reforma Judicial es un fraude de principio a fin punto están engañando a la gente con el cuento de que va a haber voto libre directo y secreto cuando en realidad morena tiene el control total y absoluto de quién va a aparecer en esas boletas electorales. Nosotros no vamos a validar este fraude no vamos a ser parte de su tómbola no vamos a ser parte de su convocatoria no vamos a ser parte de su comité de evaluación por una razón muy sencilla porque de principio a fin la reforma es una trampa para que morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial”, recalcó Anaya Cortés en entrevista, tras decretarse un receso de 4 horas para que uno de los integrantes de la Mesa Directiva de Morena pudiera llegar a la Cámara Alta.

Frente a amparos y suspensiones, la propuesta de seleccionar jueces y magistrados mediante una tómbola es una amenaza directa al equilibrio de la justicia en México.



¡El Poder Judicial no puede quedar en manos del azar! pic.twitter.com/8ZCB2xIu6i — Acción Nacional (@AccionNacional) October 15, 2024

Según el panista, los legisladores de Morena, PT y Partido Verde “tendrán que entender que nosotros no nos vamos a prestar, como no nos préstamos a su tómbola que terminó siendo francamente un ridículo, tampoco nos vamos a prestar a su convocatoria. Y no nos vamos a prestar a ninguna fase de esa farsa que es la mal llamada reforma al Poder Judicial, que no es otra cosa más que un engaño para que Morena acabe con la división de poderes y tome el control del Poder Judicial”, explicó.

Oficialismo genera una crisis constitucional, acusa oposición

Además, reiteró que el oficialismo está llevando al país a una crisis constitucional ya que si bien lo que resuelve la Corte sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial se debe acatar.

“Aquí el riesgo es que los otros poderes el Ejecutivo y el legislativo no quieran acatar lo que diga la Corte y eso se llama crisis constitucional porque tendríamos un poder diciendo una cosa y otros poderes no acatando lo que resuelve ese poder”, sentenció.

¿Qué sigue en la elección de jueces, ministros y magistrados?

El miércoles 16 de octubre, el Senado publicará la convocatoria general para que los Poderes de la Unión integren los Comités de Evaluación, para elegir las plazas, así como a 9 ministros de la Suprema Corte, 17 magistrados electorales y cinco nuevos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.