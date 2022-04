Circulan nombres y fotos de diputados que votaron contra reforma eléctrica

Ciudad de México. La campaña con nombre, foto y partido que emprendió Morena para balconear a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, comenzó a circular en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

La oposición cuestiono la calidad moral del líder del partido guinda y sus legisladores para alzarse como defensores de la patria.

“Es una ridiculez poner posters como en el lejano oriente como el se busca, traidores, es verdaderamente ridículos. Desde que tribuna de moralidad s e siente ellos los que representa a la patria para decir que los otros son los traidores a la patria, eso pasa solamente en un gobierno autoritarios de corte facistoides están cayendo y están pasando una rayita verdaderamente preocupante. En mi caso que me avisen cuando ponen el tendedero para irlos a visitar”, dijo Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano.

Para el priista Rubén Moreira Valdez, el líder de Morena, Mario Delgado, está en su derecho de hacer la campaña que quiera y la oposición también está en su derecho de responder como quiera.

“Yo no me siento agredido, para nada. Él sabrá lo que hace, y nosotros sabremos cómo le respondemos. Mario Delgado es como aquel terrorista que entra a una fiesta, se dinamita y luego dice: ¿oye, y por qué se acabó la fiesta?. Yo no creo que para quien está en el gobierno, lo más conveniente sea polarizar, porque no tienen asegurados en el futuro. Creo que él debe ser más prudente en la búsqueda de acuerdos futuros”, sentenció el priista coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, arremetió contra legisladores de Morena. “Ustedes son los verdaderos que traicionan a México, traicionan a México cuando estatizan, traicionan ustedes a los mexicanos cuando no le garantizan que baje el recibo de la luz”.

Incuso, en redes sociales, varios legisladores han expresado molestia y preocupación con lo que llamaron una abierta confrontación que pone en riesgo la integridad de los diputados que no son afines al gobierno.