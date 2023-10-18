Tormenta “Norma” se fortalece a huracán categoría 1; ¿en qué estados dejará lluvias?

La tormenta tropical "Norma" se fortaleció a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson la tarde de hoy miércoles 18 de octubre en aguas del Océano Pacífico, en su trayectoria hacia costas de México.

El huracán "Norma" avanza con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se encuentra a 535 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Por el fenómeno, en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero también se pronostican vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, oleaje de hasta cuatro metros de altura y posibles trombas marinas.

Hurricane #Norma Advisory 5: Norma Becomes a Hurricane. Continued Strengthening is Expected. https://t.co/Oy8uoeSibM — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 18, 2023

¿En qué estados dejará lluvias el huracán "Norma"?

Las bandas nubosas de "Norma" ocasionarán lluvias entre muy fuertes e intensas en estados como Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, al igual que muy fuertes en Nayarit. También hay probabilidad de chubascos en Baja California Sur, la Sierra Madre Occidental y el centro de la República.

El huracán "podría causar lluvias y chubascos dispersos en Baja California Sur, la Sierra Madre Occidental y el centro del país", de acuerdo con el aviso difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La autoridad meteorológica alertó que las fuertes precipitaciones del huracán podrían causar que suban los niveles del agua en arroyos y ríos, así como deslaves e inundaciones.

Trayectoria del huracán "Norma" en vivo

El ciclón, que hoy se intensificó, mantiene una trayectoria hacia Baja California Sur, en su avance sobre el Océano Pacífico.

Las autoridades meteorológicas estiman que el huracán "Norma" alcanzará la categoría 2 y tocará tierra en Baja California Sur el domingo 22 de octubre.



