A puerta cerrada, gobierno federal conmemora aniversario 104 de la Constitución

Con cubrebocas y con un auditorio limitado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la ceremonia por el 104 aniversario de la Constitución de 1917 e un Teatro de la República, en Querétaro, que lució semivacío por las medidas sanitarias adoptadas en medio de la pandemia de la Covid-19.

Sánchez Cordero acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún no se reincorpora a sus actividades luego de haber dado positivo a la enfermedad, a pesar de que ayer informó que la segunda prueba que se realizó dio negativa.

La secretaria de Gobernación es la primera mujer en fungir como oradora principal durante la ceremonia.

“Hace unos días, cuando supe que iba a representar al señor Presidente en esta conmemoración, le preguntaba yo a uno de mis colaboradores en la casa y ¿qué es para ti la Constitución? y me respondió: pues casi no la conozco, es algo tan lejano. Me di cuenta de que debemos no sentir ajena la constitución, no sentirla lejana, debemos hacer que los ciudadanos la sientan, la conozcan, la aprecien, la vivan y ejerzan los derechos en ellas consagrados”, dijo la titular de la Secretaría de Gobernación.

“Es nuestro deber honrar la encomienda que ella puso al dar nuestra representación. Es nuestro deber dar la vida a la Constitución, reivindicar su esencia, materializando sus principios”, dijo la secretaria durante su participación.

Acompañada por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, Sánchez Cordero envió un mensaje a los familiares de las víctimas mortales que ha dejado el avance de la Covid-19 en el país.

“Quiero enviar un mensaje de solidaridad a las familias que han perdido a sus seres querido; nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestro acompañamiento y sobre todo quiero decirles que este gran dolor que sienten es nuestro dolor también”.