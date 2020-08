Advierten senadores del PAN inconstitucionalidad en manejo de aduanas y puertos por parte de Fuerzas Armadas

Cd. de México.- En conferencia de prensa virtual, senadores del PAN explicaron que la decisión de dejar el control de las aduanas en manos de militares va contra la constitución por lo que debe revertirse esa decisión. El senador Julen Rementería precisó que se violan diversas disposiciones constitucionales, entre ellas el articulo 90 y el 129 constitucional.

“Hay que recordar que el 129 constitucional señala que: “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas”. Y ahí diciendo, lo que deja claramente dicho es que no puede haber en tiempo de paz ninguna otra actividad para ejercer a la Fuerza Armada permanente que no sea exactamente la que conecte con precisamente sus labores, con su función exacta. Y luego, el artículo 90 establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal y conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso y que se distribuirá, sigue diciendo, los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado, O sea que no hay duda de que pues los temas administrativos corresponden precisamente a las secretarías de Estado y, por supuesto, en ellas recaería este tema que tiene que ver con las aduanas y los puertos”.

Destacó que también hay disposiciones específicas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

“Por si no fuera suficiente eso, hay que decir que los artículos 31 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen las atribuciones con perfecta claridad para la Secretaría de Hacienda y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El 31 en su fracción 12 dice: “organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección”, que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y respecto a la Secretaría de Comunicaciones, establece el artículo 36, ahí en la fracción vigésima dice: “administrar los puertos centralizados y coordinar los de administración paraestatal y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios. Pero, además, miren, por si todo esto no fuera suficiente, precisamente en el artículo 30 bis de la misma Ley, establece como atribución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre paréntesis Guardia Nacional, ahí la tenemos, la siguiente: “Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias y órganos de Gobierno”.

Señaló el senador Rementería que no por haber corrupción en las aduanas se puede violar la constitución. Dijo que se debe imponer la legalidad sin quebrantar a la misma.

“Que si hay corrupción, porque el tema aquí es que bajo la bandera de la corrupción, que por cierto no la ataca, si no es declarativamente, porque de otra forma la corrupción en este país no es menor a la que había, es exactamente lo contrario, es mayor a la que había. Este gobierno si por algo se ha distinguido es por una opacidad terrible, pues me parece a mí que la verdad de las cosas lo único que está buscando es interferir precisamente en los temas que tienen que ver con la Administración Pública Federal, bajo el argumento de la corrupción y bajo esa bandera pretende acabar con lo que sea, acabar con cualquier institución y miren también lo que señala el artículo 18 de la Ley de Puertos, dice la Marina la norma como una autoridad auxiliar para la conservación del orden, la seguridad del recinto portuario, ahí está, y a la autoridad”.