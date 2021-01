¡Ahí viene el ‘coco’! Influencer captura momento en que amigable cocodrilo nada junto a él

Para muchos, seguramente significaría un gran susto encontrarse con un cocodrilo mientras nada, pero no si se trata del amigable Panchito, en Tulum, Quintana Roo.

Panchito es un cocodrilo del tipo moreletii que habita en el Cenota Manatí y recientemente se volvió viral gracias a una visita del influencer Sebitas Trip.

En un video compartido a través de Instagram, se observa que el reptil se acerca al influencer y sus amigos mientras nadan, pasa junto a ellos y luego sigue su camino.

El youtuber explicó que la especie moreletti es dócil, por lo que no son propensos a atacar, y en el caso particular de Panchito, está acostumbrado a la compañía humana.

“Quería mostrarles qué tan cerca estamos interactuando con la naturaleza como turistas, y es importante que entendamos que nosotros somos los que invadimos sus espacios, entonces debemos darnos cuenta que hay que ser cada vez más responsables con el impacto que generamos como turistas”, dijo Sebitas.

El influencer pidió a sus seguidores ser más cuidadosos cuando se visiten estas regiones con fines de recreación.

“Nuestra obligación es cuidar cada vez más todos los ecosistemas y animales. ¿Qué pasa si se encuentran con uno? Lo mejor sería alejarse manteniendo la calama, no perderle de vista, no darle la espalda. Al final de todo, no deja de ser un animal salvaje. Este cocodrilo vive aquí y diario recibe turistas, hay que cuidarlo y respetarlo mucho”, concluyó.

