Alertan sobre página fraudulenta de vacunas Pfizer de Covid-19

La Secretaría de Salud alertó a la población sobre diversas prácticas fraudulentas sobre la vacuna de Pfizer de Covid-19, que incluyen desde la venta por páginas de internet, hasta personas que se hacen pasar por brigadas de vacunación de las empresas.

En la conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia en México, funcionarios de la dependencia indicaron que en Quintana Roo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se percató de este hecho.

“Personas se presentaban como brigadas de vacunación e iban casa por casa para recabar información. Hasta el momento no hay brigadas, para ninguna vacuna de Covid-19. No debe haber personal de Pfizer o de otra compañía de vacunación, no tiene atribuciones para hacerlo, hay que denunciarlo, es un fraude”, alertaron funcionarios.

También indicó que la empresa Pfizer alertó a la Cofepris de una página fraudulenta, la cual tiene dominio de México (pfizermx.com) en la que hay un teléfono para realizar pedidos de vacunas.

Funcionarios de salud indicaron que hasta el momento no hay ninguna autorización para que la vacuna de Covid-19 de Pfizer sea vendida a través de internet.

“Agradecemos a Pfizer que nos alertó oportunamente en Cofepris sobre este potencial fraude, es una página apócrifa. Estamos haciendo las acciones para inactivarla, investigar y perseguir el delito de fraude y los que correspondan”.

En esta página “aparece un teléfono de supuestos pedidos, recordamos que no hay pedidos ni ninguna autorización de venta de la vacuna, si alguien pretende venderla, está cometiendo un fraude”, alertaron.

La Secretaría de Salud recordó que hasta el momento la única vacuna que se está aplicando al personal de salud es la fabricada de Pfizer, por lo que alertó a la población a no caer en este tipo de prácticas fraudulentas que ponen en riesgo la salud.

