AMLO sobre su salud por Covid-19: “Está pasando la etapa crítica”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje a todo el pueblo mexicano para dar pormenores de su estado de salud, luego de haber dado positivo a Covid-19, asegurando que “estoy bien y tengo que guardar reposo”.

AMLO habló en un inicio del video sobre su estado de salud, revelando que “ya los médicos me están diciendo que están pasando la etapa crítica. Estoy bien y tengo que guardar reposo”.

Además de brindar información sobre su propio estado físico, después de que el pasado domingo diera a conocer en su cuenta de Twitter que había dado positivo a Covid-19, López Obrador habló de diversos temas relacionados con esta enfermedad y su impacto en México.

AMLO agradeció los buenos deseos de mandatarios del mundo que le han mandado mensajes, representantes del sector empresarial de México, del sector obrero, de la academia, amigos y “hasta” adversarios políticos.

“Los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo qué guardar reposo…".

Aseguró que ha estado trabajando y muy pendiente de todos los asuntos públicos, en particular de la estrategia contra la pandemia. En ese sentido aseguró que “no nos han rebasado las circunstancias” y se ha podido atender a todos los enfermos.

Reveló que en la llamada que sostuvo la semana pasada con el presidente Vladimir Putin su homólogo se comportó “muy fraterno” y calculó que la vacuna Sputnik llegará a finales de la semana entrante y para febrero habrá ya en México alrededor de 870 mil dosis.

El mandatario también reveló que se consiguieron más vacunas de AstraZeneca, además de las que se envasarán en México- y que 870 mil de estas nuevas dosis serán importadas de la India.

Agregó que ya estableció comunicación con el CEO de Pfizer y que éste se comprometió a adelantar las entregas que se habían suspendido; por lo que es muy probable que a partir del 10 de febrero se reinicien los envíos.

López Obrador también informó que el mecanismo COVAX de la ONU garantizó que para febrero enviará un millón 800 mil dosis. Reveló también que habló con el embajador de China en México y mostró mucha disposición de apoyar con el envío del antídoto de CanSino Bio, en cuanto sea aprobado para su uso de emergencia.

En total, el primer mandatario adelantó que el mes de febrero México dispondrán de aproximadamente 6 millones de dosis y en marzo se contará con 12 millones de dosis.

“De modo que no descarto que para finales de marzo tengamos ya vacunados aún con una primera dosis a todos los adultos mayores de nuestro país…”.

Llamó a la paciencia del resto de la población y recordó que su gobierno está buscando la dosis suficientes “para que los más pronto posible podamos vacunar a todos los mexicanos…”.

“Vamos bien, vamos avanzando, es una terrible pandemia que nos ha afectado también en la economía pero nos vamos a recuperar en lo económico, estoy optimista”.

En materia económica, el Jefe del Ejecutivo resaltó que en el mes de enero se recuperaron 75 mil empleos, y recordó que el año pasado se perdieron cerca de 1 millón 400 mil empleos formales por el impacto de la pandemia; de ellos se han recuperado más de 600 mil empleos formales.

En el video grabado mientras caminaba por los pasillos de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que hay signos alentadores de la economía nacional, “pues va creciendo y se va recuperando, y se dijo optimista de que saldremos adelante.

“Yo estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar la economía, los empleos, es cosa de no rendirnos como decía un beisbolista célebre Baby Ruth, decía “no se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

La esperanza es una fuerza muy poderosa: transformar al país y acabar con la peste de la corrupción, “que es la peor de las pandemias”.