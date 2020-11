Ha dado resultados la estrategia contra el Covid-19, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia de la Secretaría de Salud contra la pandemia de Covid-19 “ha dado resultados”, pese a que ayer se registraron más de 100 mil muertos en el país.

“Lo que se ha hecho, es lo que consideramos ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron usan la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos”, respondió el jefe del Ejecutivo al ser cuestionado sobre si el gobierno federal cambiará su estrategia.

Te puede interesar:

López Obrador dice que aún espera que España se disculpe por invasión

"¿Entonces por qué cambiar? Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno?”.

El presidente López Obrador dijo que a sus adversarios se les olvida comparar el caso de México con el de otros países, como España, donde han fallecido más ciudadanos.

“No me gustan las comparaciones, menos en esta situación de desgracia, pero a nuestros adversarios se les olvida ver lo que está sucediendo en otros países y comparar. México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población”, indicó.

Nada más ofrezco disculpa a los españoles porque respeto mucho a ese pueblo, pero con relación a España estamos hablando de que en México en proporción a la población han fallecido menos personas que en ese país

El jefe del Ejecutivo recalcó los esfuerzos que se han hecho para atender la pandemia, como el convenio con hospitales privados y la creación, en poco tiempo, de una infraestructura de salud para atender a los enfermos.

#EnLaMañanera | Después de que México superó los 100 mil muertos por #COVID_19, el presidente @lopezobrador_ defendió su plan para contener la pandemia y acusó que le heredaron un sistema sanitario en ruinas



“Lo que se ha hecho ha resultado”, insistió pic.twitter.com/QViOiRkxm6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2020

“Se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a qué se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países dónde no había camas, ventiladores, estaba la gente en la calle esperando a ser atendida porque se supo en su momento controlar la pandemia para que nos diera tiempo para las camas, los equipos, los médicos”, agregó el mandatario, quien ya no aceptó más preguntas porque tenía que encabezar un acto en el Monumento a la Revolución.

El presidente López Obrador destacó el trabajo del personal de salud y del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, cuyo trabajo ha sido extraordinario.

#ConferenciaPresidente | Viernes 20 de noviembre de 2020 https://t.co/cy6kwtpi3X — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 20, 2020

También te puede interesar:

Reinfección por Covid-19 es poco probable al menos durante 6 meses, indica estudio