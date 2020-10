Pese a diferencias con Corral no vamos a abandonar a Chihuahua, aclara AMLO

A mediodía de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Chihuahua para la inauguración de obras pertenecientes del gobierno Federal, donde señaló que las diferencias que tiene con las autoridades del estado no influirán en el apoyo hacia el pueblo.

Durante su discurso a lo largo del evento, el mandatario recalcó que hay ciertos choques con las autoridades estatales de Chihuahua debido a que han puesto por encima sus intereses personales antes que el beneficio de la nación.

Independientemente de las diferencias que tenemos, porque no se pueden ocultar porque basta de hipocresías y hay que llamar las cosas por su nombre

Por esta razón, no se lleva una excelente relación, pero pidió que estas diferencias no se malinterpreten, pues su administración seguirá apoyando a la ciudadanía a la cual no abandonarán.

Independientemente de las diferencias que tenemos con las autoridades de Chihuahua, nosotros vamos siempre a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua, vamos a seguirlos apoyando

Durante su conferencia mañanera, también explicó que no tendrá un encuentro con el gobernador del estado, Javier Corrales, pues no mostró apoyo para hacer cumplir un convenio con Estados Unidos en relación al uso del agua.

