“Se tiene que ir": AMLO a funcionarios que buscan candidaturas en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que los servidores públicos federales que aspiran a un cargo de elección popular en 2021 deben renunciar a más tardar a finales de octubre, pues no se permitirá que a la sombra de su gobierno no se promueven candidaturas.

“A más tardar a finales de octubre, ya dije, todo el que aspire a finales de octubre”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

La salida de los servidores públicos deberá ser a través de una renuncia definitiva, ya que no estará permitido ninguna licencia para evitar que haya candidaturas a la sombra del gobierno federal.

AMLO señaló que aunque todos los funcionarios públicos tienen aspiraciones en participar en el próximo proceso electoral de 2021 como candidatos, deberán abandonar el gobierno lo más pronto posible.

“Todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible, ya tienen que empezar a cambiar de trabajo, voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Aprovecho para decirles de una vez, a más tardar en octubre a finales de octubre”, informó.

López Obrador detalló que los funcionarios que renuncien no serán mal vistos porque es un derecho aspirar para representar al pueblo, también detalló que quienes dejen su cargo van a ayudar a sus comunidades.

“No estoy recomendado a nadie ni me voy a meter, pero sí en el caso del gobierno ya lo estaba yo pensando, pero aprovechando. No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral no queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos a candidatos tiene que haber elecciones libres y nada de manipulación, ya es otra etapa, tenemos el compromiso de hacer valer la democracia”.

El presidente también informó que las denuncias que lleguen a Palacio Nacional se van a dar a conocer siempre y cuando “No haya politiquería”.

