AMLO respalda entrega de apoyos en CDMX por semáforo rojo

El presidente Andrés Manuel López Obrador respalda la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de implementar apoyos económicos para los pequeños empresarios y trabajadores afectados por el cambio de color epidemiológico de naranja a rojo, tras 12 semanas de alerta al límite.

“Lo vamos a considerar. Si ya lo planteó la jefa de Gobierno pues se va a llevar a cabo. Nosotros estamos apoyando a pequeños empresarios, sean del sector formal o sector informal. Siempre va a haber ayuda. Vamos a ver qué decide la jefa de gobierno y nosotros vamos a apoyar. Siempre vamos a estar apoyando en este caso a pequeños empresarios del sector formal e informal”, dijo en conferencia de prensa.

Te sugerimos: Claudia Sheinbaum asegura que habrá apoyos económicos por semáforo rojo en la CDMX

López Obrador dijo que el gobierno federal brinda “especial atención” a la capital del país, pero que son ocho entidades las que han registrado aumento en el número de casos positivos, entre ellos Chihuahua, Tabasco y Nuevo León.

“No queremos que la gente se enferme, queremos que nos cuidemos todos, queremos que se evite y por eso estas medidas de convocar a no salir de casa si no es urgente, si no es indispensable, continuar con la sana distancia. No confiarnos, cuidarnos, no están pensando las prohibiciones sino pensar en que nosotros debemos, en ejercicio pleno de nuestras libertades, limitarnos y cuidarnos. Prohibido prohibir”, dijo.

El Presidente envió sus condolencias por las víctimas del Covid-19 y deseó pronta recuperación a la legisladora priista, Dulce María Saluri, quien confirmó haber dado positivo a la enfermedad.

Les comparto que he dado positiva a #COVID19. Mi esposo José Luis y yo nos mantendremos aislados.



Pasamos por momentos críticos de la pandemia; por ello, hago un llamado a quedarnos en casa, usar #cubrebocas y extremar precauciones con #SanaDistancia.



¡Cuidémonos todos! — Dulce María Sauri (@DulceSauri) December 20, 2020

De acuerdo con la última información oficial, la Ciudad de México presentó un aumento de 11.34 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes entre semanas consecutivas y, hasta ahora, registra 224 mil 777 casos positivos y 13 mil 891 defunciones. En tanto, otros 7 mil 772 casos permanecen activos.