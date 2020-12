Claudia Sheinbaum asegura que habrá apoyos económicos por semáforo rojo en la CDMX

Este viernes, Claudia Sheinbaum anunció que la Ciudad de México volverá a semáforo rojo a partir de mañana debido al incremento en el número de contagios y hospitalizados por Covid-19, lo que significa que miles y miles de negocios deberán de cerrar desde el 19 de diciembre y hasta el 10 de enero.

Ante ello, Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno capitalino otorgará un apoyo económico a las personas afectadas para que puedan quedarse en casa, sin la necesidad de abrir su negocio si no se considera esencial.

“También quiero decirles, que habrá apoyos económicos para estos momentos difíciles. Los vamos a anunciar en los siguientes días. Recuerden las cinco reglas, no salir de casa si no es necesario, si sales, con sana distancia y con cubrebocas, de preferencia una sola persona para hacer las compras; no fiestas, no posadas, no reuniones familiares; si eres positivo o has estado en contacto con un positivo, aíslate y llama a Locatel”, dijo la mandataria en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Tomamos medidas extraordinarias por el incremento de hospitalizaciones por #Covid19 en la Ciudad, junto con la @SSalud_mx y el Gobierno del @Edomex. Este es el mensaje importante del día de hoy. pic.twitter.com/BFVCTHRZyx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 18, 2020

En ese mismo video, Sheinbaum agradeció a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud por la labor que han realizado desde que comenzó la pandemia de coronavirus en nuestro país en marzo pasado.

“A todo el personal de salud, les debemos nuestra vida en estos momentos, que han eso un esfuerzo extraordinario, y a nombre de toda la ciudadanía, ¡Muchas gracias! También por ellos y por ellas debemos ser responsables”, expresó la morenista.

“Hoy lo más importante es la salud y es la vida, sé que son momentos difíciles, pero es urgente bajar la curva de contagios, sé que vamos a salir adelante como lo hemos hecho en otras ocasiones. Recuerden, cada una de nuestras acciones impacta en el aumento o la reducción de los contagios. Vamos a seguir informando”, finalizó la Jefa de Gobierno.