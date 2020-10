Ante el aumento de contagios de Covid-19 en algunas entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no minimiza los efectos de la pandemia, y que sí está preocupado, pero más ocupado por atender los afectos que esta enfermedad ha tenido en el pais.

Reiteró que pese a ello, su gobierno no aplicará medidas coercitivas, ni toques de queda, porque apeló a la responsabilidad de los mexicanos para continuar aplicando las medidas sanitarias que se pusieron en marcha desde que inició la emergencia: sana distancia, higiene, que no haya aglomeraciones, entre otras.

En su conferencia de prensa matituna, y a pregunta expresa sobre si se endurecerán las medidas ante el aumento de contagios, el presidente López Obrador aseguró rotundamente que no y refiri´ó que ni en los peores momentos en Europa se tomaron medidas radicales como los toques de queda.

Claro que para un conservador eso es, con todo respeto a los maestros del lenguaje, mole de olla, les encanta, les fascina todo lo que es mano dura, dictadura y si no la mano dura, la mano blanda, pero autoridad. No, confiar en la gente. Nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente...

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario insistió en su llamado a los mexicanos a mantener los cuidados y expresó su opinión en contra de los ‘toques de queda’ para frenar la pandemia de Covid-19, como sucede en otras partes del mundo.

Dijo que se debe convencer a los ciudadanos para aplicar las recomendaciones sanitarias de las autoridades, en vez del uso de la fuerza.

Los toques de queda son para ponerse por encima como autoridad, ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y ni modo, sólo es a fuerza. No, no. Yo lamento que se aplique eso en Europa. Ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda.

Cabe mencionar que México reportó ayer un total de 901 mil 268 contagios y las víctimas fatales subieron a 89 mil 814.





Ante este aumento, López Obrador insistió:

Seguimos llamando a que nos cuidemos, la sana distancia, que no haya aglomeraciones, que nos estemos protegiendo, eso es lo más importante, el aseo personal, la sana distancia que actuemos con libertad y que al mismo tiempo seamos responsables como ha sucedido en el país y no utilizar medidas coercitivas

Pidió no alarmarse y aclaró que no miniza el problema que se está generando en estados como el de Chihuahua en donde dijo, han aumentado los casos, pero no las muertes.

