VIDEO: Captan a enorme anaconda entrelazada a otras serpientes

Dos estudiantes se encontraban caminando por un bosque ubicado en Brasil, y tuvieron que detenerse al encontrarse con un grupo de seis anacondas invadiendo su camino pero no dudaron en grabar el momento.

Te puede interesar:

¡ÚLTIMO MOMENTO!: Fallece Magda Rodríguez, productora de televisión

Muchos de los usuarios que han visto el video que, ya ha comenzado a viralizarse, se han mostrado sorprendidos por la valentía de los chicos de no salir corriendo y quedarse frente a estas serpientes.

Una de las cosas que más llamaron la atención, es que el grupo estaba conformado por una enorme anaconda, la cual era seguida por otras cinco pequeñas.

Varios internautas se han preguntado si se trataba de una madre con sus crías; no obstante, el biólogo Willianilson Pessoa, comentó que no había certeza en esa teoría puesto que, científicamente no se sabe que las serpientes brinden cuidado parental a sus crías.

También te puede interesar:

¿De qué murió la productora Magda Rodríguez?

Pessoa agregó que, las hembras son más grandes que los machos y estas liberan una hormona que hace que los del sexo opuesto comiencen a seguirla, sin duda esto explicaría el extraño suceso con el que se encontraron los estudiantes.