No vamos a cancelar vuelos, para no producir alarma: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Consejo de Salubridad será el encargado de decidir si se suspenderán los vuelos provenientes de Reino Unido ante la detección de una nueva cepa de Covid-19.

En su conferencia de prensa diaria y a pregunta expresa sobre si se cancelarán los vuelos como lo han hecho otros países de la Unión Europea ante esta posible mutación del virus que tiene en jaque al mundo, López Obrador dijo que esa decisión la tomarán los especialistas.

“Estos países están cerrando aeropuertos, no quieren recibir vuelos. No vamos a hacer nosotros lo mismo, no es así, para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas, para no producir alarma”, declaró desde el Palacio Nacional.

Dijo que en la reunión de gabinete de esta mañana, se trató el tema y de acuerdo con los reportes que le dieron los especialistas no se trata de una nueva cepa, sino de una variación del coronavirus.

Refirió que esta noche es la reunión del Consejo de Salubridad, que será quien decida cuáles son las medidas a tomar respecto a los vuelos provenientes de Reino Unido, en donde se descubrió la variación del Covid-19.

Dijo que la Secretaría de Salud ya analiza la situación para determinar las acciones, luego de que Reino Unido informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la existencia de la nueva cepa del virus.

Mañana, agregó, se dará un informe sobre las acciones que se pondrán en marcha, en torno a la enfermedad.

NUEVA CEPA

El consejero científico del gobierno británico, Patrick Vallance, dio a concocer que esta variante del SARS-CoV-2, además de propagarse rápidamente, se está convirtiendo en la forma “dominante”, lo cual repercutió en “una subida muy fuerte” en el número ingresos hospitalarios durante el mes de diciembre.

Ante la seriedad del caso, Bélgica, Hungría, Croacia, al igual que Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Austria, Canadá e Israel anunciaron el cierre temporal de las conexiones aéreas con Reino Unido.

