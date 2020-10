Estudio revela que bebidas light no son tan saludables; afectan el corazón

Un estudio publicado por la revista Journal of the American College of Cardiology reveló que las bebidas light podrían no ser una alternativa saludable para reemplazar las que contienen azúcar.

Te puede interesar:

España autoriza primera vacuna contra Covid-19 para ensayo internacional

Las bebidas están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pues en los datos recabados de 104 mil 760 participantes, entre 2009 y 2019, mostraron esas afecciones.

Para la investigación, los especialistas definieron bebidas ‘light’ como aquellas que contienen edulcorantes sin valor nutritivo, mientras fija un contenido de azúcar del 5% o superior, como criterio para las bebidas azucaradas.

Luego clasificaron a los participantes en el estudio en tres categorías correspondiente a su consumo: alto, bajo y nulo, con respecto a cada bebida.

De acuerdo con los expertos, los resultados arrojaron mil 379 casos de enfermedades cardiovasculares, incluyendo derrame cerebral, accidente isquémico transitorio, infarto de miocardio, síndrome coronario agudo y angioplastia.

La investigación mencionó que el riesgo de sufrir estas afecciones aumentan un 5 por ciento y un 20 por ciento en el caso del consumo moderado y elevado de bebidas azucaradas. El resultado para las bebidas dietéticas fueron de 15 por ciento y 32 por ciento, para el consumo moderado y elevado.

Te puede interesar:

Encuentran arrecife de coral más alto que el Empire State

“Nuestro estudio sugiere que las bebidas artificialmente edulcoradas podrían no ser un sustituto saludable para las bebidas azucaradas, y estos datos aportan argumentos adicionales para estimular el actual debate sobre impuestos, etiquetación y regulación de bebidas azucaradas artificialmente edulcoradas”, expresó Eloi Chazelas autora de la investigación.