Beca de bienestar es para apoyar a todas y todos los niños: Sheinbaum

Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que ha leído la polémica en redes sociales por la beca del bienestar para todas las niñas y niños de escuelas públicas frente al antiguo programa de beca talento, exclusivo para los que tenían 9 y 10 de calificación.

La mandataria consideró que es positivo el debate pues es parte de la democracia que vivimos.

“Pienso que de fondo exhibe dos proyectos de país. Uno, la continuidad del neoliberalismo y otro el de la economía moral con Estado de bienestar”

Sheinbaum Pardo puso un ejemplo en una de sus publicaciones para ilustrar a lo que se refiere.

“Juana es una niña de 6 años que vive en San Miguel Teotongo, Iztapalapa; su madre no tiene los recursos suficientes para darle de desayunar antes de ir a la escuela, tiene 7 de promedio. ¿Juana no tiene talento?, ¿Juana no merece una beca? ¡Claro que merece una beca!

Finalmente mencionó que todas y todos los niños tienen talento y una beca les da a sus familias un apoyo económico para salir adelante.

En el fondo dijo también es un debate entre quienes fomentan el egoísmo frente a la solidaridad.

“Para mi, uno de los fundamentos de la cuarta transformación es la construcción de un Estado de bienestar donde nadie se quede atrás”.