Black Friday en Venezuela provoca viernes de locura por las compras

Miles de personas acudieron en masa a los centros comerciales de Venezuela este viernes para irse de compras y aprovechar el denominado "Black Friday", a pesar del impacto de la hiperinflación en los ingresos y la dolarización en el país.

Este es el tercer año que las tiendas en Venezuela lanzan promociones del "Black Friday", luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro relajó las regulaciones que por casi dos décadas obligaron a las empresas a mantener precios bajos en un contexto de precios altos y caída en la producción de bienes.

A pesar de la gran fama que ha cobrado este día, algunos aseguran que las rebajas son solo un espejismo, pues algunas tiendas elevan los precios para luego supuestamente ofrecer un descuento:

Oriana Quiroz / Compradora:

De hecho, hay tiendas que aumentan sus precios antes del Black Friday y al final el precio se mantiene igual. Pero bueno, se aprovecha y compra las cosas que se pueden.

Así se ve el Black Friday en Venezuela.

Centro Comercial Sambil, Caracas.



Video cortesía: @MundoURWeb pic.twitter.com/BwrTsCN7jc — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) November 26, 2021

El Black Friday también causa sensación en Venezuela

Magda Solano acudió de compras a una tienda con la esperanza de poder adquirir algunos productos: "En cuanto a los precios, hemos comprado en Jump donde los precios parecían bastante asequibles. Desde las 10 de la mañana estamos en fila para entrar a Ciudad Alternativa y vamos a ver qué queda ahí. Con suerte, si los precios fueran internacionales, sería un boom y podríamos comprar muchas cosas porque todo está dolarizado", aseguró.

En noviembre, el gobierno autorizó una flexibilización de dos meses de la cuarentena por coronavirus para permitir una mayor actividad comercial, pero la medida aún es insuficiente para enfrentar la larga recesión en el país latinoamericano.

Viernes de locura por las compras; Black Friday en Venezuela.|LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTERS

Las tiendas ofrecían el viernes descuentos de más del 30% en su mercancía, que algunos consideraron el mejor momento para comprar productos que han sido caros durante todo el año.

"Llevo 3 años aprovechando el Black Friday. Creo que la gente podría aprovecharlo en los próximos años, ahorrar dinero y cuando llegue el día, aprovecharlo. Porque lo he aprovechado. Entonces sí, es una buena opción tanto en Estados Unidos como aquí ", dijo Aldahir Marín, habitante de la ciudad de Caracas.

Según datos oficiales, a octubre la inflación anual en Venezuela se ubica en 1.575,2% y el salario mínimo equivale a unos $ 3 dólares.

Las compras populares en los centros comerciales de Caracas incluyen zapatos y ropa. En otras áreas de la ciudad, hubo largas colas en las tiendas de electrodomésticos.