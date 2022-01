Firme bloque opositor en el Senado contra reforma energética: PAN

Ciudad de México. Los senadores del PAN anunciaron que mantienen firme la alianza con las bancadas de partidos de oposición en el Senado para rechazar la reforma energética que se discute actualmente en el Congreso.

En conferencia de prensa la senadora Xóchitl Gálvez aclaró que las coincidencias sobre éste y otros temas se encuentran sólidas en el bloque opositor. Reconoció que si bien se existen algunas dudas del bloque en la Cámara de Diputados, en el Senado, insistió, están firmes los acuerdos.

“He escuchado a MC, he escuchado al PRD, he escuchado al PAN, el PRI de repente tengo mis dudas en la Cámara de Diputados, pero bueno, creo que en el Senado estamos muy firmes para echar para afuera la reforma energética”.

Por su parte la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán indicó que lo que se debe rechazar es una reforma que propiciará más contaminación por estar sustentada en el aprovechamiento de energías sucias y enormemente caras para el país y para todos los ciudadanos.

“En términos de la reforma energética estamos claros: no queremos energías caras, no queremos energías sucias y bajo esa lógica no vamos a acompañar esa propuesta de reforma como está”.

Los acuerdos también se encuentran firmes, explicó, en temas como la propuesta de reforma electoral y de la Guardia Nacional.

“En términos electorales, por supuesto que vamos a defender al INE, vamos a defender esta institución democrática que nos ha dado, cuando ganamos los triunfos, y ha dado el triunfo a otros partidos que no a nosotros, cuando los otros partidos han ganado. Ni un paso atrás en lo logrado como país”.

Senadora Xóchitl Gálvez reconoce que debe haber mejor articulación en el PAN

La senadora Xóchitil Gálvez también calificó como una idea positiva el comenzar a recorrer las calles del país para informar lo perjudicial y negativa que representa, dijo, la reforma energética para la nación y para los ciudadanos. Señaló que llegó la hora de que la ciudadanía perciba la realidad de lo que se vive en el país y actúe en consecuencia. Reconoció que debe haber una mejor articulación en el PAN para hacer llegar su mensaje a toda la sociedad.

“La verdad es que la gente no se da cuenta que no hay empleo, que no hay medicamentos y que lo que les dan pues lo acaban gastando en medicamentos, que no hay suficiente recurso, pero la gente en general tiende a ser muy, muy agradecida. Me gusta la idea de Damián Zepeda, de que recorramos el país, de que demos a conocer nuestra estrategia, nuestra propuesta, por qué no podemos permitir una reforma energética perjudicial y ojalá nos articulemos mucho mejor en el PAN para poder recorrer las calles y para poder conectar con los ciudadanos”.

La senadora Kenia López Rabadán también manifestó su compromiso de abrir todos los causes para estar más de cerca de los ciudadanos y provocar que haya reflexiones profundas de la situación actual en el país.

“Pues solamente decir, por supuesto que estaremos desde distintas trincheras aportando a este debate. Sí, yo creo que tenemos que seguir avanzando de manera territorial y estar cercanos a la ciudadanía”.