Califican senadores del PAN como retroceso dejar la Cofepris en manos de López-Gatell

Cd. de México.- Senadores del PAN criticaron fuertemente la decisión del gobierno federal de incorporar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a cargo de Hugo López-Gatell.

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que resulta lamentable esa determinación pues no se puede premiar a López-Gatell que ha implementado una estrategia errónea contra la pandemia y que ha provocado hasta el momento más de 60 mil personas fallecidas.

“Bueno, una de las características de este gobierno ha sido premiar la mediocridad, o sea, yo de vedad lo vi cuando estuvieron los candidatos a consejeros de la CRE y luego de hidrocarburos, y pareciera que esto que dice el presidente que 90 por ciento honesto y 10 por ciento capaz, pues en el caso yo creo que sí aplica el 10 por ciento capaz porque ha hecho una tragedia con la pandemia este señor, y ahora premiarlo pues habla de los niveles tan mediocres con que el presidente mide a su equipo de trabajo, por eso es lamentable”.

Por su parte el senador Juan Antonio Martín del Campo calificó la decisión como un grave retroceso para el país.

“Creo que realmente es un retroceso lo que está obteniendo este gobierno, es una forma reiterativa el poder dañar lo que son las instituciones autónomas y, bueno, pues una vez más, sabemos que López-Gatell no ha dado muy buen resultado, o no ha dado buenos resultados en materia de salud, bueno, pues hoy se le confiere lo que es la Cofepris, vemos con preocupación precisamente lo que está pasando y, bueno, pues seguiremos haciendo los señalamientos correspondientes para que esto no suceda, aunque, bueno, sabemos que no tenemos mayoría lo que es en el Senado, pero simple y sencillamente recalcar cuáles son los errores que ha tenido este gobierno, y lo seguiremos haciendo”.