VIDEO: Lograron captar el choque de un asteroide en la Luna

Un video causó furor en las redes sociales ya que, grabó el momento exacto en el que un asteroide golpeó la superficie de la Luna, lo que también causó el efecto visual de una explosión.

Te puede interesar:

Expertos de Harvard proponen realizar pruebas rápidas de Covid-19 a un dólar

Los hechos ocurrieron durante el eclipse Lunar total del pasado 20 de enero del 2019; se registró en una grabación el impacto de un asteroide selenita en la superficie lunar.

El evento llamado “Luna de Sangre” ocurrió ese día en enero, cuando en punto de las 22:41:38 horas (hora de la Ciudad de México) se presenció el impacto que sufrieron ambos cuerpos celestes.

Cuando chocó con la superficie de la Luna, el asteroide se destruyó por completo, creando un nuevo cráter. El impacto convirtió inmediatamente en una parte de la energía en luz, produciendo así el efecto visual que tendría cualquier explosión.

Según la información publicada por National Geographic España, esto pudo ser registrado por el telescopio de la Universidad de Huelva.

Los informes señalaron que, el asteroide viajaba a una velocidad media, por lo que el impacto fue de unos 61 mil kilómetros por hora aproximadamente, esto de acuerdo con los datos que arroja el mismo artículo.

A pesar de todo lo visto y estudiado, se ha llegado a comentar que, probablemente el cuerpo que aterrizó a gran velocidad en el satélite natural de nuestro planeta, no se trató de un asteroide en sí, sino de un fragmento procedente de un cometa, lo cual también explicaría la velocidad.

También te puede interesar:

Cliu: El nuevo cubrebocas que detecta posible contagio de Covid-19

El impacto de los meteoritos en la Tierra y la Luna no ocurren de la misma manera; la atmósfera de nuestro planeta actúa como un escudo, y al penetrarlo, una roca de alta velocidad se convierte en incandescente, que generalmente se destruye completamente antes de llegar al suelo; en cambio, en la Luna no hay atmósfera, por lo que no hay nada que evite que las rocas choquen con ella.