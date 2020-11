Sheinbaum anuncia semáforo naranja con alerta y nuevas restricciones en la CDMX

Debido al incremento en hospitalización de casos Covid-19, la Ciudad de México (CDMX) se quedará una semana más en semáforo naranja con alerta, del 9 al 15 de noviembre, previo a la semana del Buen Fin, pero con nuevas restricciones, anunció Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la mandataria, la capital tiene 42 por ciento de ocupación hospitalaria debido a los contagios de Covid-19, por ello, Claudia Sheinbaum informó que se reducirá el horario nocturno, por una hora, de los restaurantes, casinos y gimnasios de las 23:00 horas a las 22:00 horas durante los próximos 15 días.

Esto será evaluado y recordó que está prohibida las operaciones en bares, antros y catinas.

Al mismo tiempo anunció que se limitará el aforo de personas en eventos en hoteles a 10 personas en espacios cerrados y 25 personas en sedes abiertas, siempre con el uso del cubrebocas en ambos casos.

“Son estas medidas preventivas, no queremos restringirnos más porque tiene impactos económicos, no solo para los dueños, si no para las personas que trabajan ahí. Así que debemos ser más sensibles, y hemos tratado de balancear y no tomarnos estas medidas de manera arbitraria, si no como algo que nos ayude a prevenir el crecimiento en las hospitalizaciones. Vamos a ver cómo evoluciona”, dijo la mandataria capitalina.

Además, se podrá descargar, desde este viernes, a través de la aplicación App CDMX, un comprobante de enfermedad para que se pueda entregar a empleadores y, con él, justificar la falta al trabajo en caso de estar contagiado de Covid-19.

Sheinbaum agregó que seguirá en aumento la toma de pruebas y la reubicación de Kioskos Covid en colonias de mayor demanda.