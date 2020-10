Colectivos increpan a diputados de morena desaparición de fondos y fideicomisos

Ciudad de México. Colectivos de víctimas, periodistas, investigadores, cineastas y artistas, confrontaron a diputados de Morena luego de que aprobaron en la Comisión de Presupuesto eliminar 106 fondos y 6 fideicomisos.

Un grupo que se encontraba en el lugar de la reunión interceptó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, a quien le entregaron un paquete hojas que dijeron contienen 30 mil firmas de diversos colectivos que piden mantener los apoyos de manera independiente al gobierno.

La diputada de Morena, Rosario Merlín García, pretendió calmar a los inconformes aclarando que los recursos no desparecen y se entregaran por el gobierno de manera directa, sin intermediarios “El recurso no se va a quitar, el recurso se va a dar directo, sin intermediarios”.

Ni bien terminaba la frase y al unísono los representantes de colectivo gritaron su rechazo rotundo

“Nooooo, (varias voces de colectivos) no es cierto, estas manipulando el presupuesto, no, no es claro lo que están haciendo. están traicionando a quienes estaban con ustedes, están traicionando a quienes votaron por ustedes. - No a la concentración de poder: noo”

Y la legisladora insistía “directo a los investigadores, directo”.

Y una vez más varias voces desordenadas acusaron el riesgo de politizar los recursos con el riesgo de fuga de talento.

“Están centralizando el uso de los fondos, que justamente los fideicomisos se crearon para que fueran independientes del juego político para que no s e politizará su uso y al cancelarlos, aunque este ahí los recursos se potiza su distribución”, acuso la líder del sindicato del personal académico del CIDE, Lorena Ruano.

Mientras que Amir Ibrahim, representante de la Asociación de Periodistas Desplazados de México, alerto riesgo a la vida de víctimas y periodistas

“Como lo van a pagar desde la Secretaria de Gobernación todas las medidas de protección que tienen 2 mil 300 beneficiarios del mecanismo de protección a defensores y periodistas de este país, nos están dejando en la zozobra”, apunto.

Mientras tanto, un grupo de familiares de víctimas de desaparecidos protestan en las afuera de las Cámara de diputados y cerraron la vialidad de la avenida Eduardo Molina, zona aledaña a la Cámara de Diputados