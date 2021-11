Comparece director del ISSSTE ante diputados

Cd. de México.- El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, reconoció que hay preocupación por la eventualidad de una cuarta ola de contagios por Covid en México, No obstante, se dijo listo para que regresar a 114 hospitales para la atención del virus en el país.

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados el responsable del ISSSTE, afirmó que el sector salud mantiene un monitoreo permanente de la evolución del virus y la ventaja que hoy se tiene es hay vacunas y contratos suficientes para su suministro a la población y al personal médico, e incluso, se sabe más como atender a los pacientes.

“Al día de hoy la Secretaria de Salud hoy nos informa que seguimos teniendo nosotros un control del virus peor no omitimos la preocupación de que pueda haber una cuarta ola, que hay que hacer, hay que seguir con las medidas sanitarias, efectivamente estas cosas que están aquí (muestra un cubre bocas) no deben estar de adorno hay que ponérselas. Nosotros como ISSSTE estamos preparados tenemos los 114 hospitales listos para poder volverlos a reconvertir”.

Diputados, como Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano manifestaron preocupación por el riesgo que se avecina. “Como nos vamos a cuidar cuando inicie esta nueva ola de contagios, si no lo hacemos las estimaciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la universidad de Washington es que en nuestro país todavía puede haber 60 por ciento más de fallecidos, si no hacemos lo correcto, cada muerte es una tragedia”. }

Se trató el desabasto de medicamentos.

En la comparecencia también se puso sobre la mesa la preocupación por el desabasto de medicamentos para atender el cáncer.

“Y en específico de los niños con cáncer y por eso mi pregunta es. ¿Cuáles serían las acciones que usted emprendida en el corto plazo para tener una mayor atención a niños con cáncer y a satisfacer todas esas necesidades de atención, de medicinas y de insumos oncológicos?… Porque todavía tenemos muchas necesidades al respecto”, cuestionó Juan Carlos Natale López, diputado del PVEM.

En respuesta, Antonio Ramírez Pineda, aseguro que las unidades médicas y hospitalarias del ISSSTE no tienen desabasto de oncológicos ni falta de personal especializado.

En lo que tiene que ver con el tema del cáncer particularmente en el caso de los niños, nosotros hemos siempre, afortunadamente, en el ISSSTE garantizado la atención con los medicamentos… Le informo que el día de hoy el ISSSTE ya contrato 121 medicamentos oncológicos nuevos donde se gastaron 3 mil millones de pesos para la adquisición de 121 medicamentos oncológicos que representa un 13 % más con respecto al año pasado… El medicamento metotrexato se encuentra en abasto y cuenta con una cobertura promedio de 31 días en unidades médicas”, afirmó el titular del ISSSTE.

Adeudos de más de 20 mil millones de pesos.

Ante diputados reconoció que el ISSSTE enfrenta adeudos con un pasivo de 20 mil millones de pesos y litigios con proveedores y constructoras, así como problemas en casi toda su infraestructura médica que heredaron de administraciones anteriores.

“Yo les podría decir que el 90 por ciento de la infraestructura del ISSSTE tiene problemas con el sistema eléctrico e hidrosanitarios, porque nunca se invirtió en mantenimiento y conservación... baños, elevadores, aires acondicionados, equipos médicos, quirófanos. Esto se dejó, porque insisto, se privilegió la subrogación de servicio, esto es algo que tenemos y que estamos corrigiendo” sostuvo el funcionario.

Los reproches de la oposición saltaron.

La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal reviro “¿Qué se heredó? Nosotros no dejamos a la población sin medicamentos, a la población infantil, a los niños sin vacunas. Eso no fue lo que nosotros heredamos. Les heredamos un sistema de salud pública que, sí, tenía subrogación que era para atender a la población.… Usted ha tenido tres años, señor director, para tomar las mejores decisiones y ha tenido recursos.

Y pasaron a los reproches políticos.

“Tiene usted tres años para resolver el problema del ISSSTE y lo quiere dejar a tres años para irse tres años a gobernar Oaxaca. Primero resuelva el problema de salud, señor, para que pueda usted merecer ser candidato de ese estado tan noble e importante de nuestro país”, asestó la priista Azuara Yarzábal.



Y así respondió el titular del ISSSTE a la legisladora del tricolor. “Lo que no es correcto mezclar las aspiraciones políticas con la función que uno hace, porque no se trata de confundir o debatir si uno puede o no puede merecerlo…Pero no podemos echarle la culpa solamente en que en tres años tengamos nosotros la capacidad de resolver algo que por décadas se dejó, más en medio de una pandemia que nos ha inhibido y no nos ha dado la posibilidad de trabajar en los hospitales”.