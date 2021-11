Comparece Martí Batres en el Congreso de la CDMX

Cd. de México.- Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de gobierno Martí Batres informó que en lo últimos 100 días se presentaron 145 eventos desarrollados por organizaciones feministas, menciono que en 16 de ellos, las participantes acudieron con martillos, mazos, petardos, varillas, cadenas y otros objetos realizando diversos actos de violencia.

“A lo largo de los últimos 100 días, en la Ciudad de México han ocurrido 145 eventos desarrollados por organizaciones feministas, en 16 de ellos desafortunadamente acudieron participantes con martillos, mazos, petardos, varillas, cadenas y otros objetos de este tipo, realizando diversos actos de violencia. El Gobierno de la Ciudad garantiza el derecho de reunión y manifestación en el estricto marco que señala la Constitución, es decir, como un ejercicio Pacífico. No es admisible la violencia en las manifestaciones, no es progresista y no es transformadora esa conducta.

Martí Batres aprovechó la tribuna para hacer un llamado a la realización de protestas pacíficas, el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer.

“Rumbo a las jornadas de lucha contra la violencia hacia las mujeres que se realizan el día 25 de noviembre, hacemos nuevamente un llamado a la realización de protestas pacíficas. Las instituciones de la Ciudad de México son solidarias con estas luchas de las mujeres. La Secretaría de Gobierno coordina el grupo interinstitucional y multidisciplinario para el seguimiento de la alerta por violencia contra las mujeres, que informa cada mes de sus resultados”.