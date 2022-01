Confrontan posturas en foro de Reforma Eléctrica

En la discusión organizada por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, la CFE justificó el cambio a la carta magna planteada en la Reforma Eléctrica, aunque para la Concamín y expertos solo se requieren cambios, pero a la ley.

Manuel Bartlett titular de la CFE señalo “Necesita la reforma constitucional sino nos vamos a ver en el drama y en la tragedia de depender el desarrollo de México, la vida y seguridad de los mexicanos de lo que decidan los grandes fondos que están incluso arriba de los gobiernos”.

Y es que informo que hoy existen 110 sociedades fraudulentas de autoabasto que venden energía a más de 77 mil clientes bajo la falsa figura de socios que aprovechan la infraestructura de la CFE y que le cuestan a la Comisión 10 mil millones de pesos al año.

Adelantó que de aprobarse la reforma se cancelarán por lo menos 16 contratos de privados que son ilegales, por los cuales no habrá indemnización. Solo 46 seguirán operando.

Concamín abierto a apoyar cambios, pero no a la Constitución.

Pero la Concamín en voz de su presidente José Abugaber, se dijo abierto a apoyar cambios, pero no a la Constitución.

“Si alguien está haciendo mal las cosas, existe los lugares donde se tiene que hacer para que se aplique la ley, el estado de derecho. Si alguien está haciendo mal nosotros como empresarios no vamos a defenderlos ni vamos a estar cobijándolos… Queremos construir con Comisión Federal no queremos destruir Comisión federal, no se confundan, pero nosotros no tenemos frontera como empresariado, tenemos que tener piso parejo”, planteo el representante empresarial” puntualizó.

Para Eleazar Castro Pérez, consultor independiente en el sector eléctrico, considero, “necesita cambios en los manuales, cambios pequeños que permitan darle flexibilidad al sistema, que permita que por ejemplo Baja California Sur pueda tener más generación distribuida y este cambio no requiere cambios a la Constitución son temas en la parte tanto técnica como económica del mercado que no se está atendiendo porque ahorita discutimos quien contra quien”.

Y el debate sobre lo que no pagan los privados se abrió entre los participantes.

“Decía usted tenemos la CFE en la red, pero no la pagan en cuanto hubo un solo ajuste todos se ampararon, no quieren pagar y están destruyendo a la CFE”.

Pero el representante de la Concamin dijo tener otros datos; “SI pagamos, tan si pagamos que CFE distribución tiene ganancias…el porteo de estampilla”.

Legisladores pusieron sobre la mesa dudas por la reducción de la participación de la iniciativa privada en la generación eléctrica.

Blanca Alcalá del PRI, cuestiono: ¿Qué riesgos tendría el país de enfrentar un apagón en los primeros días después de la reforma … ¿cómo vamos a garantizar que esa decisión evidentemente va a asegurar que haya una baja en las tarifas simplemente por el cambio del modelo?”.

Y así respondió el titular de la CFE “No va a haber ningún apagón… cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional ese mismo día el Estado toma el control del Sistema Eléctrico Nacional.

Al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica no asistieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial, que también fueron invitados.