Confrontan posturas expertos en foro de la Reforma Eléctrica

Ahora el debate sobre la reforma eléctrica fue entre expertos en el tema. Confrontaron posturas a favor y en contra de la iniciativa del ejecutivo federal. Durante el foro de parlamento abierto “Despacho, mercado eléctrico y contratos legados”, mientras unos advirtieron que el despacho y los contratos legados de energía eléctrica han dado tratado preferencial a la iniciativa privada para otros no ha sido así.

Para Fabián Vásquez Ramírez, funcionario del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, y ex analista de la CFE, aseguró que actualmente los contratos legados existentes provocan un doble desembolso a la Comisión Federal de Electricidad que le generan pérdidas frente a los privados en la generación eléctrica y su distribución.

“El primero es el pago por tener las unidades disponibles para generar, contrataros que tienen desventajas para CFE y, el segundo, es el pago por la energía que ellos no generaron y debe de ser buscada y pagada en un corto plazo a un precio mucho mayor. Estos grandes temas hacen que las finanzas que la Comisión Federal de Electricidad estén en números rojos” puntualizó.

Pero, Paul Sánchez, investigador energético, rechazo que la Iniciativa privada tenga preferencia en la generación eléctrica. Aseguro que, según datos, de Comisión Reguladora de Energía, CRE, de 2006 a 2020, la CFE ha obtenido la mitad de los permisos para el despacho energético y mantiene hasta hoy poder de mercado.

Habrá repercusiones en el precio de la energía eléctrica.

Sentenció que modificar las reglas tendrá repercusiones en el precio que pagan los ciudadanos, por lo que alerto que las plantas hidroeléctricas no deben ser vistas como el principal suministro de la electricidad en el país.

“El cambio del despacho afectara los precios, sí, porque todos los consumidores la final de cuentas vamos a pagar más y si no pagamos más vamos a tener que a hacerlo con aportaciones federales, es decir, vamos a tener un déficit que cubrir, entraría plantas más caras y contaminantes… en la medida que sigan entrando estas pantas más caras y contaminantes vamos también a desplazar a las plantas que son más baratas y más limpias. El despacho hidroeléctrico debe ser sostenido en el tiempo porque no es la solución para una matriz energética sustentable y porque no se puede utilizar la totalidad de las hidroeléctricas para sostener el sistema eléctrico”, alertó el especialista Paul Sánchez.

En su oportunidad, y en defensa de la iniciativa presidencial, Gabriela Reyes, directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, señalo que México debe defender a su industria y su empresa productiva como hoy lo hace Estados Unidos con una ley que le permite modificar los contratos con privados periódicamente.

“Tenemos que aprender a tener más de un modelo, no puede ser un modelo general, porque estamos cayendo en un subsidio cruzado ese lo que está pasando realmente, hay un hueco ahí en las finanzas públicas, de todas maneras, estamos siendo afectados y eso es lo que deberíamos resolver la forma en que se despacha. No conviene que nuestro sector estratégico, nuestra única empresa pública este dividida porque entonces, perdemos el control”, sostuvo Gabriela Reyes.