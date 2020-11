Conservadores se agrupan para frenar la transformación; pero no podrán: López Obrador

A dos días de que cumpla dos años de haber asumido la Presidencia de México, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador realiza una gira por el estado de Baja California Sur y desde el nuevo municipio de San Quintín lanzó un mensaje a sus adversarios que, dijo, pretenden “frenar la transformación” del país.

Acompañado del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla y tras la inauguración de una ampliación del hospital rural de San Quintín, López Obrador aseguró que el gobiero “ya no está secuestrado, no está tomado por una minoría, ya el gobierno representa a todos los mexicanos, esa es la transformación”.

Tras recordar que ha sido el presidente más atacado desde que se atacó de manera vil al expresidente Francisco I. Madero, el mandatario aclaró que en su caso y hasta el momento no ha pasado a mayores porque la gente lo está respaldando.

Están desesperados los conservadores, quieren a como dé lugar frenar, detener la transformación. Se están agrupando, se están uniendo porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás... No van a poder, porque nosotros tenemos una clave, una fórmula que nos está dando muy buen resultado. Esa clave consiste en combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado

Agregó que si no hay corrupción y lo que se ahorra se le entrega al pueblo “con eso es más que suficente” y reiteró que la gente lo sigue apoyando “pues ese es el secreto: no permitimos la corrupción, no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se le entrga al pueblo de manera directa no a traves de intermediarios”.

Separar el poder económico del político

El mandatario recordó que durante su campaña presidencial, fue en San Quintín donde un migrante le pidió separa al poder económico del poder político y en ese sentido aseguró que hoy es el eje de su gobierno, incluso le llamó: “doctrina para la transformación de México”.

El presidente se comprometió a que los apoyos a los más pobres continuarán entregándose de manera directa a todos los que lo necesitan.

Por otro lado, refirió que en año y medio ya hay más de 60 mil elementos de la Gardia Nacional en el país y ratificó su compromiso de que en el 2022 habrá 260 cuarteles o coordinaciones territoriales para la seguridad y la protecion ciudadana en todo el país.

