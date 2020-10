Continúan los bloqueos en el Senado en rechazo a la extinción de fideicomisos   

Ciudad de México. Mientras las instalaciones del Senado permanecen bloqueadas, y continúan arribando más contingentes en protesta por el dictamen que pretende extinguir 109 fideicomisos, los senadores de la diversas bancadas aún no llegan a un acuerdo para sesionar en una sede alterna. Tampoco se ha alcanzado el consenso y los votos suficientes en la Comisión de Estudios Legislativos que se reúne en un hotel cercano al Senado con el fin de aprobar el dictamen respectivo y pasarlo al Pleno. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri agradeció a la bancada del PT el que no haya cedido los votos en esa Comisión y así evitar que se apruebe la minuta.

“Agradeciéndoles al Partido del Trabajo que está siendo muy consciente, está a favor de México y esto que están haciendo es de aplaudirles para que no vayan a favor de quitar los fideicomisos. Con quién hablo es con el Presidente del Senado y él me ha dicho que están evaluando, están viendo, pero primero habrá que ver las Comisiones y si no hay Comisiones, y si no hay dictamen pues no creo que quieran sesionar. A las 12 del día tenemos una reunión con los gobernadores de la Asociación Federalista que vienen también con el ánimo de apoyar y de de levantar la mano por lo que está sucediendo en este claro intento de llevase 70 mil millones de pesos”

Por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal hizo un llamado a los manifestantes que mantienen el bloqueo en el Senado por el dictamen que pretende extinguir 109 fideicomisos a que les permitan sesionar en las instalaciones de la Cámara Alta. Sin embargo asegura que actuaran con tolerancia y mesura ante la situación.

“Les pido a mis compañeros senadores tranquilidad y calma para ingresar al recinto del Senado y estamos platicando y dialogando con las personas que están al frente para que nos permitan el ingreso y así hacer nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad constitucional. Ánimo, no pasa nada, es parte de un proceso democrático en el que no hay que desesperarnos, y si en cambio hay que insistir en el diálogo, en la plática, en la serenidad y también en la tolerancia y actuemos con mucha mesura que es lo que nos reclama la sociedad, siempre con mesura y una actitud racional y muy prudente”.