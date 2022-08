Coro de mujeres sirias interpreta clásicos de la música internacional

Un coro de mujeres sirias interpretó éxitos clásicos de la música internacional en la Ópera en la ciudad de Damasco, capital del país.

El coro llamado ‘Gardenia’ fue fundado en 2016 con veinte mujeres músicas y cantantes interpretando éxitos de la década de los ochentas.

“Tenemos un programa que tiene como objetivo romper los estereotipos de las mujeres en la sociedad siria y el coro Gardenia representa una parte de esto. Son un coro femenino bajo el liderazgo de una directora. Por eso siempre transmiten el mensaje de que las mujeres son capaces de hacer muchas cosas. También el mensaje que queremos enviar a través de este evento, que patrocinamos, es el concepto del evento. Hoy estamos reviviendo la memoria musical de los sirios y conectando generaciones, lo que para nosotros sirve a la cohesión social.”, dijo la Dir. General de la Asociación Mauj, Amira Malek.

La cantante Sima Nasri, integrante del coro “Gardenia” desde su fundación, agregó:

Lo que hace especial a nuestro coro es el compromiso, aunque las mujeres normalmente tienen muchos deberes, y entre nosotros hay madres y empleadas, pero a pesar de eso, sientes que hay más compromiso en un coro de mujeres”.

En Siria coro de mujeres interpreta clásicos de la música internacional.

Un coro de mujeres, que acepta apoyo varonil

Apreciada por su audiencia, Gardenia también supo atraer patrocinadores para sus espectáculos por el mensaje que propaga.





“Siempre nos preguntan por qué hay hombres en el coro, y digo porque los hombres siempre están presentes en nuestras vidas. Cuando fundamos el coro, no lo hicimos porque estemos en contra de los hombres. No me gusta nada la idea. Ellas son nuestras socias, pero la idea era tener un coro de mujeres, y recibir músicos invitados, hombres y mujeres. Nuestro coro está integrado por mujeres, pero damos la bienvenida a intérpretes de ambos géneros para que actúen con nosotros.”, dijo la Dir. del coro Gardenia: Ghada Harb.

“Tenemos tantas mujeres agradables que todavía están con nosotros en el grupo, pero algunas tuvieron que viajar para estudiar o trabajar en alguna otra cosa. Las reemplazamos con otras mujeres, dependiendo de las voces que necesitamos.”, agregó finalmente la Dir. del coro Gardenia.