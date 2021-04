En Cuba, el curandero Jorge Goliat opera con machete

Es Jorge Goliat, un curandero de Cuba que opera con un machete. Su práctica puede parecer poco ortodoxa, pero ha demostrado ser popular.

La experiencia del curandero con machete

“De 120 a 150 personas por día vienen para diferentes cirugías”, dice Goliat, de 58 años.



Jorge extirpó un crecimiento anómalo de la espalda de una mujer con una cuchilla de 45 centímetros.

“Vienen y se van satisfechos. Si no pueden caminar, se van caminando. Si no pueden moverse o levantar un brazo, pueden levantarlo”, - Jorge Goliat, curandero.



Él dice que encontró su vocación hace más de 30 años. Asegura que fue visitado por un espíritu que le dijo que curara a las personas con su machete y eso es lo que ha hecho desde entonces.

Autoridades inspeccionan la práctica de las cirugías con machete

Goliat ha operado a miles de cubanos a lo largo de los años. La popularidad de su práctica, ha atraído la atención de las autoridades locales.



Yo no invento cosas. Las autoridades se asustan y piensan que voy a terminar en la cárcel. Sin embargo, viene la policía y revisa todo lo que tiene que revisar. Y yo solo les digo: "¿Esto tiene que ver con lo que hago o con cómo lo hago? Los inspectores que vienen aquí tienen razón en venir, pero solo por la cantidad de gente que recibo, porque yo no estoy haciendo nada malo. Sí, me han llamado, me han llevado con las autoridades, ya fui con ellas, pero volví, porque no estoy haciendo nada malo”. - Jorge Goliat, curandero.

El curandero Goliat dice que él no deja a nadie indefenso porque sabe que la vida en su país es difícil y muy dura.

Goliat usa batas de médico, de color verde y joyas de oro mientras “cura” a sus pacientes. Él asegura que puede tratar a cualquier enfermo en solo diez minutos. Cobra el equivalente a 80 centavos de peso mexicano por una consulta.

