Debe cambiar estrategia de abrazos y no balazos: senadores PRD

Ciudad de México. Senadores del PRD pidieron cambiar la estrategia en contra de la inseguridad en el país debido a que la propuesta de apapachar a los delincuentes o dejar que actúen sin acciones que los contengan y los obliguen a transitar por los causes legales no servirá y complicará más la ola delictiva.

El senador Juan Manuel Fócil dijo que entre más se tarden en corregir la estrategia más se apoderaran los grupos de la delincuencia organizada del territorio nacional. Señaló que el mejor ejemplo es el caso de Aguililla en Michoacán aunque hay diversos puntos en el país que son azotados por los delincuentes.

Te recomendamos:Sin acuerdo para que Permanente convoque a extraordinario: Kenia López

Según el legislador es mejor trabajar en acabar con la inseguridad que estar haciendo consultas para juzgar a expresidentes ya que si se trata de juzgar acciones equivocadas o perjudiciales para el país y los ciudadanos, el insistir en una estrategia equivocada contra la inseguridad representa la perdida de muchas vidas, algo que también debería someterse al juicio ciudadano.

“En la cuestión de la seguridad pública, yo no estoy de acuerdo con que “abrazos y no balazos” y que a la delincuencia organizada la dejen operar con total libertad y que se estén apoderando de estados y municipios, con esa libertad que se les está dando y que ahora hay evidencia clara de que participaron en las elecciones e impusieron a sus candidatos, yo no estoy de acuerdo en eso, entonces eso sí debería de ser juzgado y también es grave, porque estamos permitiendo que fuera de la Constitución, estamos permitiendo que haya fuerzas oscuras que estén ya dedicadas a gobernar partes de nuestro país”.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Fócil dijo no estar de acuerdo con la próxima consulta ya que la justicia no se consulta sino se aplica, por tanto el consultar la justicia significa evadir la responsabilidad de las autoridades en la materia.

“La verdad que me resulta algo inútil, algo innecesario, esta consulta porque la ley, precisamente faculta al presidente, faculta a los diputados, faculta la Fiscalía, a que si hay irregularidades, si hay cuestiones ilegales, ellos están facultados para poder iniciar las investigaciones y enjuiciar a quien sea responsable, o sea, no necesitas ir a preguntarle a la gente “.

Califican de incontrolable a la inflación

El senador perredista también se refirió a la inflación que se registra en el país a la que calificó como incontrolable y lesiva para el bolsillo de los mexicanos.

“Estamos ya cayendo en una inflación muy acelerada que está deteriorando el nivel de vida de los mexicanos y ya ni se diga la gasolina, que sigue subiendo, ya ni se diga el gas que ya subió un 30-35 por cierto en corto tiempo, así que todos estos, sobre todo los insumos que provee el Estado mexicano como es la gasolina y el gas, son de los principales impulsores de otros precios porque todo necesita transporte, todo necesita gas, gasolina, electricidad para producirse”.