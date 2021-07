Denuncia Monreal hackeo de teléfono celular

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal denunció a través de su cuenta de Twitter un hackeo en su número de celular por lo que se encuentra impedido de acceder a cualquier aplicación.

Por ese motivo pide ignorar todo mensaje que pudieran recibir del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio. También indica que están tratando de solucionar el problema.

“Desde ayer por la noche mi número de celular fue hackeado, impidiéndome acceder a cualquier aplicación, por lo que pido ignorar todo mensaje que pudieran recibir del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio. Estamos tratando de solucionar el problema, las y los mantendré al tanto”.

Y en relación al espionaje ilegal, Monreal denunció en conferencia de prensa que ha sido víctima de ésa práctica.

“Yo fui espiado, pero me siento con mi consciencia tranquila. Y si me han espiado durante 40 años, creo que saben todos muy bien que toda mi actividad pública ha sido limpia, que no he cometido ilícitos, que no he cometido actos de corrupción y que incluso podría decir que en una ocasión me salvó la vida el ser espiado, hace varios años”.

Monreal presume comportamiento intachable.

Monreal presumió que su comportamiento siempre ha sido intachable y que ni siquiera cuenta con infracciones de tránsito por lo que no tiene nada que temer.

“Toda mi vida he sido espiado y cuando haces las cosas bien, es que el propio Gobierno sabe, el que te espió, que hice las cosas bien. En mi vida no he tenido ningún problema con la justicia, a pesar de ser tantas veces legislador y diputado, nunca usé el fuero. Es más, presumo que no tengo ni siquiera una infracción de tránsito en mi haber, gracias a Dios. Entonces, estoy tranquilo y qué bueno que ya saben mi vida los órganos de espionaje”.

También aprovechó para pedir que se aclare todo lo relacionado con el espionaje tanto del pasado como las denuncias que hay en torno a casos del presente.

“Estoy de acuerdo, que se aclare. Estoy de acuerdo que se aclare, totalmente, que se aclare el espionaje hasta el fondo. Pero yo estoy tranquilo, estoy muy tranquilo con mi consciencia y estoy muy tranquilo ahora, en este proceso de movilización inédita en el país y, para que uno esté tranquilo, tiene que tener también su consciencia en paz”.