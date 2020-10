Desalojan dulcería en inmediaciones de La Merced; abandonan la mercancía en la calle

Ciudad de México.- Dejaron montañas de materias primas abandonadas como basura tras un desalojo de una dulcería en el centro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, en el establecimiento ubicado en la esquina del Anillo Circunvalación y la calle República de El Salvador, muy cerca de La Merced.

Más de 300 sujetos rompieron candados e ingresaron por la fuerza al inmueble para sacar refrigeradores, platos, vitrinas, muebles, cucharas, globos, todo lo utilizado para fiestas infantiles.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se trató de un desalojo legal o no, pues no se observó la presencia de un actuario o policías metropolitanos que acuden a este tipo de eventos.

La mercancía quedó apilada en ambas aceras de la calle República de El Salvador y Circunvalación donde algunas personas realizaron actos de rapiña.

La vialidad resultó ligeramente afectada.