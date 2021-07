Diputados inician cierre de trabajos legislativos en comisiones

Ciudad de México. La actual legislatura de la Cámara de Diputados entro en la recta final y las comisiones legislativas de San Lázaro comenzaron a cerrar sus actividades para entregar la estafeta a los nuevos integrantes que entran en funciones el primer de septiembre, entre los cuales figuran más de 130 que repetirán en el cargo.

Debido a la pandemia de covid-19, las comisiones han convocado a sesiones semipresenciales y, otras de plano, en forma virtual para clausurar los trabajos de tres años legislativos.

Relación Secretaría de Cultura respetuosa, pero no accesible: Sergio Mayer

En lo que fue su última sesión como presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer Breton, reconoció que a pesar de pertenecer al grupo mayoritario de Morena no fue fácil abrir la puerta a los acuerdos con la Secretaria de Cultura del gobierno federal para proteger al sector artístico-cultural del país.

“Fue muy institucional, muy respetuosa, me hubiera gustado que fuera todavía mucho más allá, tuvimos pocas reuniones, poca comunicación, las puertas no estuvieron tan accesibles, esa es la ruralidad y quiero dejarlo claro, porque voy a dejan aquí todo eso en un libro blanco, como le llaman, de todos los pendientes. Hubo incluso presupuestos que por unanimidad en mi Comisión decidimos no aprobamos, sin embargo, se aprobaron y ahí están las consecuencias”, acuso Mayer Breton.

Sergio Mayer fue uno de tantos diputados que buscaron la reelección, pero no la lograron. No obstante, adelanto que seguirá luchando para impulsar los temas que quedaron pendientes para fortalecer los derechos culturales, artes escénicas y apoyar a los creadores.