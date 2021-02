“Completo disparate”, decir que vacuna tiene restos fetales: Salud

La Secretaría de Salud desmintió, unez vez más, que las vacunas contra Covid-19 y cualquier otro biológico esté elaborado con materiales provenientes de restos de fetos humanos, idea que calificó como “un completo disparate”.

Sobre las teorías promovidas por grupos que están en contra de las vacunas, en este caso la del coronavirus Covid-19, la dependencia aclaró que se trata de una idea además “aberrante”.

En la conferecia de prensa matutina, se precisó que se trata de información falsa, carente de sustento científico, aberrante y alejada totalmente de la ciencia y la realidad.

“Las posturas anticientíficas enemigas de la salud pública, enemigas de las vacunas desafortunadamente han existido en el mundo desde que existen vacunas... No hay razón para temerle a las vacunas...estas posturas no tienen sentido, las vacunas tienen altos estándares de calidad”, insistió.

E insistió en que “no había oido una postura tan aberrante y tan anticientífica y un pronunciamiento tan lejano a la realidad, las vacunas que están en producción, ninguna tiene productos de fetos humanos ni de fetos animales, es un completo disparate que no tiene ningún fundamento...”.

Rechazó algunas teorías que indican que vacunarse de Covid-19 produce el mismo virus en el cuerpo y la gente enferma de este mal, recordó que en algún momento se dijo lo mismo sobre el tema de la influenza, lo cual es falso.

“Estos medicamentos no pueden producir covid, es imposible, no improbable, imposible. Es lo mismo que pasa con la vacuna de influenza y la falsa creencia de que la vacuna contra influenza, puede producir influenza, no es el caso”, precisó la dependencia.

Por otro lado, la Secretaría de Salud se refirió a la positividad del SARS-CoV-2 después de que las personas recibieron la segunda dosis de la vacuna y que tarda 21 días en lograr “la máxima capacidad de respuesta”.

Destacó que los ensayos clínicos en las vacunas continúan dándole seguimiento a los participantes para ver si se sostiene la inmunidad, en las personas que fueron vacunadas en fase de prueba y que hasta ahora se mantiene.

