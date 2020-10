Encuentran sin vida a otra joven estudiante en Michoacán

El cuerpo de María Fernanda, una estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Lasalle, fue encontrado sin vida debajo de un puente del distribuidor de Morelia; la madre de la joven exigió investigar al exnovio de la chica, pues fue una de las últimas personas en verla.

Familiares de María Fernanda confirmaron su muerte en redes sociales, relatando que la joven había salido a una fiesta el domingo pasado y ya no regresó a su casa. Fue hasta el lunes cuando personal de la Fiscalía de Michoacán avisó del hallazgo de su cadáver a la familia.

La Universidad Lasalle expresó sus condolencias a los familiares e hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

El cuerpo de la joven estaba destrozado, pues varios autos le pasaron por encima. Al enterarse, los oficiales de la Policía de Michoacán de Tránsito y Movilidad, de la División de Peritos, llegaron a la escena, la acordonaron y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con un medio de comunicación local, la madre de María Fernanda pidió que no se descarte ninguna línea de investigación en la muerte de su hija, pues dijo que antes de ser encontrada sin vida había discutido con su exnovio.

La mujer relató que su hija salió con su exnovio la madrugada del lunes, sin que su familia se diera cuenta, y él llevó a la joven al puente de la salida a Salamanca, en donde discutieron.

“Ella tuvo una discusión con su exnovio, ya no era su novio, hay testigos que vieron que ellos andaban discutiendo (...) El muchacho dice que mi hija salió del coche y corrió. Él me fue a hablar para irla a buscar, ya cuando yo llegué al puente los policías no nos dejaron acercarnos ni nada. Ya ahorita identifiqué al cuerpo y sí es mi hija desafortunadamente”, declaró la madre.

